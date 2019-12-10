美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前保持謹慎

美國股市周一自逼近新高的水準回落，蘋果和醫療保健類股下跌，投資人謹慎觀望本周繁忙的政治和經濟消息，其中包括美中貿易爭端可能出現的轉折。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌105.46點，跌幅0.4%至27,909.60點。那斯達克綜合指數下跌0.4%至8,621.827點。標普500指數跌0.3%，至3,135.96點。

標普500指數收在盤中低點附近，成交量低於30日均值，投資人關注美國是否會在12月15日按計畫對中國加徵關稅之際，中國出口數據疲軟加劇市場疑慮。

不過，中國政府發布新的加徵關稅排除方案，據知情人士也透露，中國私營壓榨企業重返美國黃豆市場。

美國農業部長普度則表示，本周日美國不太可能對價值1,600億美元中國商品實施新的關稅。

穆迪經濟學家Katrina Ell對彭博電視台表示，「眼前看不到市場上行風險，」「風向偏向於下行，而且巨大下行風險來自貿易戰。」

Horizon Investment Services執行長 Chuck Carlson表示，「所有人的目光都集中在12月15日關稅問題將發生什麼事情。這仍是可能影響交易的最大短期因素。」

本周，投資人還將關注聯準會（Fed）的政策會議、英國大選以及與北美貿易協定相關的潛在協議。

通常對貿易情況發展敏感的蘋果收跌1.4%，是對三大指數拖累最大的個股。Rosenblatt發布報告說，蘋果可能削減高階iPhone產量。

標普500指數大部分類股收低，科技股和醫療健保股拖累最重。

美國製藥大廠默克表示將出資27億美元收購抗癌藥物開發商ArQule Inc ，消息將ArQule股價推高一倍，但默克收跌0.1%。