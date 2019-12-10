親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

聯合報民調／45%選民：綠養網軍壞選風

美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前保持謹慎

2019-12-10 06:21經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市周一自逼近新高的水準回落，蘋果和醫療保健類股下跌，投資人謹慎觀望本周繁忙的政治和經濟消息，其中包括美中貿易爭端可能出現的轉折。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌105.46點，跌幅0.4%至27,909.60點。那斯達克綜合指數下跌0.4%至8,621.827點。標普500指數跌0.3%，至3,135.96點。

標普500指數收在盤中低點附近，成交量低於30日均值，投資人關注美國是否會在12月15日按計畫對中國加徵關稅之際，中國出口數據疲軟加劇市場疑慮。

不過，中國政府發布新的加徵關稅排除方案，據知情人士也透露，中國私營壓榨企業重返美國黃豆市場。

美國農業部長普度則表示，本周日美國不太可能對價值1,600億美元中國商品實施新的關稅。

穆迪經濟學家Katrina Ell對彭博電視台表示，「眼前看不到市場上行風險，」「風向偏向於下行，而且巨大下行風險來自貿易戰。」

Horizon Investment Services執行長 Chuck Carlson表示，「所有人的目光都集中在12月15日關稅問題將發生什麼事情。這仍是可能影響交易的最大短期因素。」

本周，投資人還將關注聯準會（Fed）的政策會議、英國大選以及與北美貿易協定相關的潛在協議。

通常對貿易情況發展敏感的蘋果收跌1.4%，是對三大指數拖累最大的個股。Rosenblatt發布報告說，蘋果可能削減高階iPhone產量。

標普500指數大部分類股收低，科技股和醫療健保股拖累最重。

美國製藥大廠默克表示將出資27億美元收購抗癌藥物開發商ArQule Inc ，消息將ArQule股價推高一倍，但默克收跌0.1%。

工業巨頭3M收跌1.0%，此前花旗將其股票評級從「買入」下調至「中性 」。

投資人指出，所有人的目光都集中在12月15日關稅問題。歐新社
投資人指出，所有人的目光都集中在12月15日關稅問題。歐新社
分享

標普健保

延伸閱讀

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意...

台積電供應鏈管理論壇 表揚14家優良供應商

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談

相關新聞

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

青年負擔加重 WTO：2040年前南韓勞動人口將銳減17%

2019-12-10 01:50

全球傳統電視產業廣告收入銳減 金融海嘯以來最慘

2019-12-10 01:28

監管機關盯上Google、阿里 擬要求公開金融服務數據

2019-12-10 00:50

迪士尼今年票房 衝百億美元

2019-12-10 00:49

郵輪港口營運商 布局東南亞

2019-12-10 00:49

高盛推散戶財管服務 最低投資額5000美元

2019-12-10 00:49

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

全球量化衰竭 風險升高

2019-12-10 00:47

美股散戶變謹慎 多頭好跡象

2019-12-10 00:46

每噸衝破90美元 專家：鐵礦砂漲過頭

2019-12-10 00:46

美槓WTO 癱瘓爭端解決機制

2019-12-10 00:45

新疆投資成眾矢之的 德企尷尬辯白

2019-12-10 00:42

為美20年榮景與銀行風險規定奠基 前Fed主席伏克爾逝世

2019-12-09 23:42

美墨加協定 墨西哥有條件接受美鋼鐵要求

2019-12-09 21:00

美就業報告樂觀不敵貿易戰疑慮 亞股走勢分歧

2019-12-09 19:27

市場靜待聯準會決議與英國大選 日股連3紅

2019-12-09 15:19

泰國微調基本工資5至6泰銖 勞工：不影響雇用

2019-12-09 14:44

亞股2020年獲利料普遍回升 法國興業最看好台科技股

2019-12-09 13:50

全球量化寬鬆失靈風險上升 下個十年勿指望央行充英雄

2019-12-09 11:48

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

愛立信：全球5G發展快速 2025年底用戶上看26億

2019-12-09 10:38

Repo利率飆 美四大銀行與避險基金是主因

2019-12-09 10:09

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

美歐利率決策 本周焦點

2019-12-08 23:44

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

東南亞電子貨幣 飆速成長

2019-12-08 23:44

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

兒子太黏人！巧手爸做「媽媽立牌」 僅20分鐘破功網笑翻

2019-12-09 17:59

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

南非小姐獲封2019環球小姐 盼為女性賦權

2019-12-09 15:39

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

2019-12-09 13:39

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-09 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top