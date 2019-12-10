關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

美國股市在四個交易日來首次出現下跌。（美聯社） 分享 facebook 在前一個交易日大漲後，投資人選擇縮手，美國股市在四個交易日來首次出現下跌。

道瓊工業平均指數下跌105.46點或0.38%收2萬7909.6點。史坦普500指數下跌9.95點或0.32%收3135.96點；那斯達克綜合指數下跌34.7點或0.4%收8621.83點。蘋果下跌1.4%，領跌道指。

MKM Partners首席市場技術員歐哈拉(JC O’Hara)在報告中說：「上周多頭的反擊讓市場留下深刻的印象。」「儘管拋售壓力的確有所增加，但不足以扭轉我們對股票的樂觀看法。我們的短期指標並未完全重設，但顯示多頭的積極性。」

投資人的焦點繼續轉向中美之間達成有限貿易協議的前景，距離華盛頓將對中國商品加徵更多關稅只有不到一周的時間。

中國商務部部長助理洪宏斌表示，中國希望「盡快」與美國達成協議。中國11月出口連續第四個月下降，潛在加重中國想要達成協議的壓力。

包括蘋果在內的對貿易敏感的企業受到壓力，因為在12月15日這個最後期限，將對另外1560億元的中國商品加徵關稅。

KKM Financial總經理德明(Dan Deming)說，「表面上來看，儘管市場在12月的緩慢開端之後仍維持大部分漲幅，但仍然有些緊張，」 他指出，交易員已在12月15日截止日期之前買進Cboe波動率指數期權，「目前市場抱持謹慎樂觀態度，但有太多的問題需要應對。」

與此同時，眾議院民主黨員和川普政府在經過數月的審議後，即將達成取代北美自由貿易協定的臨時協議。消息人士指出，民主黨控制的眾議院可望在12月18日之前對《美墨加協議(USMCA)》進行投票。

企業消息方面，賽諾菲將以25億元或每股68元價格收購生物技術公司Synthorx。收購價較Synthorx 6日收盤價25.03元溢價172%。預計該交易將於明年第一季完成。

摩根史坦利分析師給予維珍銀河(Virgin Galactic)「加碼」的股票評級，理由是該公司具有促成航空業變革的潛力，該股上漲15.98%。

【中央社／紐約9日綜合外電報導】

美股今天回檔，本週消息充斥，包括英國大選以及美國聯邦準備理事會將作出利率決定。

道瓊工業指數下挫105.46點或0.38%，以27909.60點作收。

標準普爾指數小跌9.95點或0.32%，收在3135.96點。

科技股那斯達克指數跌34.70點或0.40%，收8621.83點。