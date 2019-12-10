青年負擔加重 WTO：2040年前南韓勞動人口將銳減17%

一份報告顯示，南韓的勞動人口到2040年前將減少17%，可能會降低這個亞洲第四大經濟體的成長潛力。

世界貿易組織（WTO）9日的報告顯示，在2018年至2040年間，南韓勞動人口將銳減17%，減幅為全球最大，甚於日本及中國大陸的下降14%。報告也預估，同期美國勞動人口將增加10%，東南亞勞動人口將成長16%。

報告顯示，對人口與就業成長的預測顯示，高齡化對一些地區的影響相當明顯。WTO發布在網站上的報告指出，歐盟與南韓的勞動人口預估將陷入負成長，儘管這兩個地區的人口不致負成長，但年齡結構的改變，是主要肇因。

在南韓出生率長期低迷之際，WTO的最新報告，成為對南韓人口老化的最新警訊。

根據南韓統計局，到2047年時，15歲至64歲的工作年齡人口將降至2,562萬人（占人口的52.4%），遠低於2017年的3,757萬人（占人口的73.2%）。

工作年齡人口快速下滑，可能形成年輕人的重擔，進一步拖累南韓的潛在成長率。南韓統計局預估，人口數將在2067年降至3,900萬人，遠低於今年的5,170萬人預估值，屆時65歲以上的高齡人口占比將生致46.5%，遠高於今年的14.9%。

南韓的人口下滑，也反映在該國國內生產毛額（GDP）到2040年時預估將擴增65%，幅度小於全球平均的80%，並遠落後於中國大陸的擴大141%、及印度的擴增226%。