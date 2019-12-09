親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

為美20年榮景與銀行風險規定奠基 前Fed主席伏克爾逝世

2019-12-09 23:42經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國前聯準會（Fed）主席伏克爾（Paul Volcker）已於8日過世，享耆壽92歲。他任內解決美國當時的高通膨問題，為美國在1980-1990年代的經濟榮景奠定良好基礎。老驥伏櫪，30年後伏克爾再度出征，進入歐巴馬政府，協助訂定限制銀行投資風險的規定，不讓金融危機再有機會竄出頭。

CNBC報導，伏克爾在卡特和雷根總統時期執掌Fed，期間美國陷入「大通膨時期」（Great Inflation），通膨率在1980年3月飆到14.8%。為抑制物價，伏克爾於1981年7月祭出22.36%的史上最高利率，雖讓美國製造業、農業和房地產業陷入困境，但也為美國接下來20年的經濟擴張榮景鋪路。

2007年全球爆發金融海嘯後，伏克爾再度效力國家，領導歐巴馬政府的經濟復甦顧問委員會，並推動創造了與他同名的監管規定「伏克爾法則」（Volcker's Rule ），禁止商業銀行進行掀起金融風暴的高風險投資，以免市場再度失序，導致系統性混亂。

聖路易聯邦準備銀行前總裁William Poole在2005年曾如此讚頌伏克爾：當年若不是他大膽改弦易轍、就算得經歷多年的痛苦也堅持到底，美國經濟恐怕只會繼續向下沉淪；伏克爾一手扭轉了前任者錯誤的政策，為1980至1990年代的經濟擴張奠定基礎。

前美國聯準會主席伏克爾8日過世，享壽92歲。 路透
前美國聯準會主席伏克爾8日過世，享壽92歲。 路透
分享

通膨歐巴馬

延伸閱讀

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

川普又下令鬆綁 這次是馬桶

把川普拆解世界拼回來 前國務卿挺拜登選總統

演說讚美歐巴馬 美國駐英國副大使慘遭提前解職

相關新聞

市場靜待聯準會決議與英國大選 日股連3紅

2019-12-09 15:19

泰國微調基本工資5至6泰銖 勞工：不影響雇用

2019-12-09 14:44

亞股2020年獲利料普遍回升 法國興業最看好台科技股

2019-12-09 13:50

全球量化寬鬆失靈風險上升 下個十年勿指望央行充英雄

2019-12-09 11:48

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

愛立信：全球5G發展快速 2025年底用戶上看26億

2019-12-09 10:38

Repo利率飆 美四大銀行與避險基金是主因

2019-12-09 10:09

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

美歐利率決策 本周焦點

2019-12-08 23:44

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

東南亞電子貨幣 飆速成長

2019-12-08 23:44

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

兒子太黏人！巧手爸做「媽媽立牌」 僅20分鐘破功網笑翻

2019-12-09 17:59

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

南非小姐獲封2019環球小姐 盼為女性賦權

2019-12-09 15:39

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

影／北韓「壓力測試」 川普嗆：擋我連任將失去一切

2019-12-09 13:39

貿易戰 陸商務部將制定推進貿易發展計畫

2019-12-09 16:45

男誤切斷自己大拇指 用「腳趾」接回重獲新生活

2019-12-09 14:29

陸商務部：希望中美談判各取滿意結果

2019-12-09 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top