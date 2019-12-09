為美20年榮景與銀行風險規定奠基 前Fed主席伏克爾逝世

美國前聯準會（Fed）主席伏克爾（Paul Volcker）已於8日過世，享耆壽92歲。他任內解決美國當時的高通膨問題，為美國在1980-1990年代的經濟榮景奠定良好基礎。老驥伏櫪，30年後伏克爾再度出征，進入歐巴馬政府，協助訂定限制銀行投資風險的規定，不讓金融危機再有機會竄出頭。

CNBC報導，伏克爾在卡特和雷根總統時期執掌Fed，期間美國陷入「大通膨時期」（Great Inflation），通膨率在1980年3月飆到14.8%。為抑制物價，伏克爾於1981年7月祭出22.36%的史上最高利率，雖讓美國製造業、農業和房地產業陷入困境，但也為美國接下來20年的經濟擴張榮景鋪路。

2007年全球爆發金融海嘯後，伏克爾再度效力國家，領導歐巴馬政府的經濟復甦顧問委員會，並推動創造了與他同名的監管規定「伏克爾法則」（Volcker's Rule ），禁止商業銀行進行掀起金融風暴的高風險投資，以免市場再度失序，導致系統性混亂。