新疆投資成眾矢之的 德企尷尬辯白

（德國之聲中文網）鑑於中國當局對待新疆維吾爾少數民族的做法，一些德國企業開始重新審視其在中國這一西北地區的業務。化工巨頭巴斯夫（BASF）的董事會主席布魯德穆勒（Martin Brudermüller）對《南德意志報》表示，將檢視該企業"是否有任何可受到指摘的地方，並在必要的情況下采取相應措施"。

但他指出，迄今為止，在涉及企業人事以及監控等方面，該公司並未受到中國當局的壓力。"雇傭誰不雇傭誰，我不會聽別人的指揮"，布魯德穆勒強調。

不久前國際調查記者聯盟（ICIJ）公開了以中國政府內部文件為內容的"中國電文"，揭示新疆地區對穆斯林少數民族的系統性壓制，以及大規模拘禁的操作指導規定。據人權組織估計，先後有數十萬人被拘禁在官方稱為"職業培訓中心"、實為教育改造營的設施。根據被披露文件，多數情況下關押時間超過一年。

巴斯夫董事會主席布魯德穆勒強調，據他所知，該公司在新疆的120名員工裡，沒有人是被強迫工作的。巴斯夫在新疆的工廠生產制造人造纖維的前期產品，例如紡織品原料。

大眾工廠"不賺錢"？

對大眾汽車而言，新疆也是其在中國的重要生產基地。2012年，大眾與其合資伙伴上海汽車集團（SAIC）簽署協議，在烏魯木齊投資建廠。當時這也是為了響應中國官方的"西部開发"戰略。《南德意志報》的一篇報道曾指出，"大眾在烏魯木齊新建一個並不賺錢的工廠，作為交換，得以在中國東南沿海地區再設立若干生產線。"

在"中國電文"曝光後，大眾公司不得不為自己辯護，稱在新疆建廠的決定"純粹出於經濟考量"。大眾公司在寫給德國之聲的回復中寫道：辦在烏魯木齊市的汽車的工廠"設計年產量為50000輛，目前呈基本飽和狀態"。此外當地工廠650名職工中有25%屬於少數民族，而這一比例基本符合烏魯木齊市居民的組成比例。大眾設定的目標是，"以就業位置為手段，為烏魯木齊市的所有民族改善社會環境。"

日前，《南德意志報》、北德電台等多家媒體又報道，大眾和上汽向新疆警方提供了兩輛汽車。對此大眾解釋稱，汽車多年前由合資伙伴上汽提供的，而在烏魯木齊生產線2013年建成之後，大眾與警方在企業層面上沒有聯系，也從未參與"軍事教育或培訓"。

數據與監控

在新疆有爭議業務的另一家德國跨國公司是西門子。西門子公司一名发言人向德國之聲承認，該公司提供中國電子科技集團（CETC）咨詢服務，尋找生產設備的智能解決方案。但在提到新疆監控事宜時，他強調該公司所提供的服務不涉及終端產品。

據《紐約時報》今年8月的一篇分析報道，中國電科是一家國有軍事承包商，研发了一款在新疆使用的警務應用軟件，與西門子在自動化、數字化和網絡等方面的技術上有合作。此外有跡象顯示，西班牙電信企業Telefónica與中國聯通成立的一家合資企業在使用大數據對人進行跟蹤。

該報道稱，歐洲最大的150家公司中，有約一半"在新疆有某種形式的存在"。例如聯合利華(Unilever)和雀巢(Nestle)都從新疆的一家國有企業購買番茄產品。作者並沒有发現歐洲企業與拘禁營之間有任何直接關系，但至少大多數德國企業的總部"對公司在新疆的業務如何運作知之甚少"。

據英國廣播公司BBC報道，日本零售商無印良品（Muji）和優衣庫（Uniqlo）也因生產鏈延伸到新疆引起關注。有報道稱這些品牌在廣告中把新疆棉花作為賣點。報道援引《華爾街日報》的調查稱，海恩斯莫裡斯（H＆M）、思捷（Esprit）和阿迪達斯（Adidas）等公司的供應鏈涉及使用新疆棉產品。報道援引戰略與國際研究中心（CSIS）的報告稱，中國的棉花產量約佔全球棉花供應量的22％，而去年中國棉花的84％來自新疆。

【 本文章由德國之聲授權提供】