美槓WTO 癱瘓爭端解決機制

美國政府本周三（11日）將動用否決權，阻撓世界貿易組織（WTO）上訴機構兩名新任法官的任命案，癱瘓該組織的爭端解決機制運作，進而重創依據WTO規則運作的國際貿易秩序。

若美國成功阻止AB兩名新任法官的任命案，致使兩名任期屆滿的法官無人遞補，屆時這個七人組成的機構將減至只剩下一名法官，運作將陷入癱瘓。美國籍的葛拉漢（Thomas Graham）和印度籍的巴提亞（Ujal Singh Bhatia）的第二個四年任期將在11日屆滿。

少了這些世界貿易的主要裁判員，將使國際貿易爭端解決向來深思熟慮的過程，變成一場混戰，為以牙還牙關稅戰的爆發鋪路。

貿易官員表示，WTO的164個會員國大使本周在日內瓦開會時，幾乎肯定無法說服美國軟化其強硬立場。曾任美國鋼鐵業律師的美國貿易代表賴海哲，常與WTO纏鬥。他一再表示這個機構踰越職責，並且創造法律、而非闡釋WTO協議。

歐盟正在尋求能替代WTO上訴機構的暫時機制，預定本周稍晚公布一種法律工具，即便在WTO體系遭凍結後，仍能對國家實施貿易制裁。

歐盟此舉雖未明顯針對美國，但這項新的執法規範，將使布魯塞爾當局能對試圖阻撓WTO訴訟的國家，提高進口產品的關稅。歐盟迄今已獲得挪威和加拿大支持，官員也說，一旦這個WTO的主要機構停止運轉，希望中國大陸、俄羅斯和巴西等較大的經濟體將加入其暫時性質的體系。

WTO的上訴機構，是在1995年WTO成立之初創立，由七名固定任期法官組成，其中由三名法官組成的小組將聽取爭端小組的上訴。該機制若發現有政府違反WTO法律，則可授權實施貿易制裁。各國迄今都已透過WTO爭端解決機制，仲裁一些最具爭議性的貿易問題，例如歐盟和美國補貼空巴和波音，以及大陸政府對其企業的支持。