全球量化衰竭 風險升高

全球基準利率 圖／經濟日報提供 分享 facebook 主要國家央行在對抗金融危機十年，以量化寬鬆（QE）收購超過12兆美元金融資產後，今年再度出手支撐成長，但市場預期央行能對抗下一波不景氣的彈藥已愈來愈少，未來十年「量化衰竭」（quantitative failure）的風險也愈來愈高。

彭博資訊報導，2008年來，全球央行共降息超過750次，導致利率若非處於歷史低點附近、就是淪為負值，引發貨幣政策效果可能適得其反的疑慮。在此同時，主要央行又以QE政策買進超過12兆美元的金融資產，卻仍不足以提振通膨。

隨著聯準會（Fed）、歐洲央行和日本銀行（央行）將陸續舉行今年最後一次決策會議，投資人對於未來十年各央行將面臨考驗的憂慮也隨之而來。

令人憂心的是，1990年代初以來困擾著日本的經濟成長低迷、通膨疲軟，如今也成為全球現象。美國銀行分析師等人警告，投資人要提防「量化衰竭」或「貨幣政策失能」的風險。

彼特森國際經濟研究所（Peterson）最近一份研究推斷，各大央行的可用彈藥所剩無幾，Fed有相當於5個百分點的降息空間，或許能對抗較溫和的衰退，但ECB和日銀卻只剩1個百分點。日銀前執行理事門間一夫指出，「未來貨幣政策的效力將明顯有所局限。就算有，可能產生的副作用會成為更大的問題」。

報導指出，這也意味著不該指望央行再充當超級英雄來解救全球經濟，是該召喚財政當局的時候了。英、日已開始這麼做。日本上周公布財政刺激方案，英國大選已敞開回復1970年代大舉支出的門戶，不過，很多國家可能會因預算赤字和政治立場的差異，而難以跟進。