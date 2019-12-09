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研究指出：2018年全球武器銷售額明顯成長

2019-12-09 21:26德國之聲 德國之聲

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瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）針對全球軍火行業進行的最新研究顯示，2018年的武器銷售額比2002年高出47％。由於缺乏可靠的數據，中國的情況沒有納入該項研究。圖／德國之聲中文網
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瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）針對全球軍火行業進行的最新研究顯示，2018年的武器銷售額比2002年高出47%。由於缺乏可靠的數據，中國的情況沒有納入該項研究。

根據周一（9日）發布的這份研究報告，全球軍火銷售增長主要來自於美國五大軍火商。歐洲武器公司的銷售額也有所增長，但是增長額度僅為0.7％，銷售額度約為1020億美元。

不過，去年俄羅斯武器公司的銷售額下降了0.4％，為362億美元。

美國遙遙領先

研究顯示，全球十大武器公司的市場佔有率增加了5.8％，達到2100億美元。自2002年以來，前五名再次全部來自美國，佔全球100大武器公司銷售額的35％。

美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司毫無懸念穩居第一。該公司2018年的銷售額增長了5.2%，佔全球100大公司總銷售額的11%。增長的主要原因是該公司其向美國和其他國家政府出售F-35戰斗機。

第二大公司波音公司的銷售額達292億美元。SIPRI援引美國政府的一篇論文稱，該公司銷售額的增長主要來自「國家間的戰略競爭」。

報告說，美國政府將俄羅斯和中國視為最大的挑戰者，並將繼續進行於2017制定的軍備擴大計劃。

此外，2017年一些武器公司被併購，也是一年後銷售額增長的原因。SIPRI的研究報告說：「大量的並購表明美國武器公司期望在技術上處於優勢地位。」

英國生意不錯

全球最大的軍火生產商中，歐洲佔了27家，其中的領先者是英國和法國。

英國最大的武器公司是航太系統（BAE System），其雇員超過83,000人。

英國公司2018年的軍火銷售額為351億美元，法國公司為232億美元。德國公司84億美元，比上一年下跌了3.8％。

兩家跨歐洲公司空中巴士（Airbus）和歐洲MBDA的總銷售額為154億美元。

俄羅斯後起直追

俄羅斯武器公司的銷售額為362億美元，佔全球武器生產的8.6％。根據SIPRI的數據，盡管2018年略有回落，但是俄羅斯武器公司總體上自2009年以來的全球銷售額一直在增長。

研究報告稱，「這主要是由於俄羅斯的2011-2020年武器裝備現代化計劃，令其在武器採購方面的支出增加。較小的部分原因來自俄羅斯武器出口的增加。銷售額增加的俄羅斯武器公司共有五家。」

名列前100名的另外八個國家--以色列、印度、韓國、日本、土耳其、澳大利亞、加拿大和新加坡的武器製造商的銷售總額為362億美元。

本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯英國德國

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