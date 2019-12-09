親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

全球量化寬鬆失靈風險上升 下個十年勿指望央行充英雄

2019-12-09 11:48經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

全球中央銀行採取震懾政策的時代已經過去。

主要國家央行靠貨幣政策對抗金融危機已逾十年，今年又勿促上陣以支撐全球經濟成長，當未來十年經濟再走下坡時，決策者可用的辦法少之又少。

自2008年來全球央行降息逾750次，導致利率不是在歷史低點附近就是已經負利率，引發貨幣政策效果可能適得其反的疑慮。

與此同時，主要央行又在啟動量化寬鬆，開始購買債券，總計已購買逾12兆美元的金融資產，卻仍不足以提振通膨

聯準會（Fed）、歐洲央行和日本央行未來兩周內將舉行今年（也是21世紀最後十年）最後一次決策會議後，接下來的十年，各大央行將面臨最大考驗。

令人倍感憂心的是，1990年代初以來困擾著日本的經濟成長低迷、通膨疲軟，如今也成為全球現象。美國銀行分析師等人警告，投資人要提防「量化失靈或貨幣政策無能為力」。

日本央行前執行理事門間一夫表示，「當大家發現央行長期抗戰徒勞無益後，會開始自我調適更接近現實的觀點。」他說：「未來貨幣政策的效力將明顯有所局限。就算是有，可能產生的副作用會成為更大的問題。」

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）最近一份研究推斷，各大央行可用彈藥無幾。Fed有相當於5個百分點的降息空間，或許可以對抗較溫和的衰退，但歐洲央行和日銀只有1個百分點可用。

品浩（Pimco）上周加入歐元區和日本實施負利率有害無利的論辯。品浩認為，利率降至零以下壓縮銀行的獲利能力，因此減少放款，打壓市場回報乃至於消費。

中國的決策者不希望犯下部分央行實施負利率的錯誤。人行行長易綱在最近撰文強調，中國將堅持傳統的貨幣政策。

這表示，不該指望央行再充當超級英雄來解救全球經濟，是該召喚財政主管當局的時候了。

英、日已開始這麼做。日本上周四公布振興經濟的刺激方案，英國大選已敞開回復1970年代大舉支出的門戶。不過，因預算赤字和政治立場的差異，很多國家恐怕不會跟進。

今年降息（粉紅色）、按兵不動（藏青色） 、升息（淺藍色）的國家。圖／擷自彭博
今年降息（粉紅色）、按兵不動（藏青色） 、升息（淺藍色）的國家。圖／擷自彭博
分享

通膨日本央行

延伸閱讀

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

中國央行行長：量化寬鬆無法解決結構性問題

MLB／早知道偷暗號 道奇簡森曾建議將捕手手...

李克強：中國絕不量化寬鬆 2020財政續擴張

相關新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

全球軍售額有增無減 美包辦前5大軍火商

2019-12-09 11:29

愛立信：全球5G發展快速 2025年底用戶上看26億

2019-12-09 10:38

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46

美歐利率決策 本周焦點

2019-12-08 23:44

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

東南亞電子貨幣 飆速成長

2019-12-08 23:44

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

美國經濟一枝獨秀 聯準會料維持利率不變

2019-12-08 17:31

英脫歐、大選擺盪 房價先漲

2019-12-08 13:37

機器人搶工作 「金」童恐失業

2019-12-08 13:37

IMF金援烏克蘭 達初步協議

2019-12-08 13:32

國際財經市場本周(12/9-13)展望

2019-12-08 13:05

新加坡將在關島設全球第6個海外空軍訓練分遣隊

2019-12-08 10:00

卡車混搭無人機 飛完送貨最後一哩路

2019-12-08 09:20

英國脫歐和大選情勢仍不明朗 房價已反彈

2019-12-08 09:06

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

阿根廷經長 37歲學者出線

2019-12-07 23:16

日今年逾萬人提早退休

2019-12-07 23:16

黃金短線重跌 高盛喊買

2019-12-07 23:16

英保守黨一旦大勝 有利股市

2019-12-07 23:16

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

紐西蘭懷特島今火山爆發 當時約百人在島上已有傷者

2019-12-09 10:49

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top