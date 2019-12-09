全球量化寬鬆失靈風險上升 下個十年勿指望央行充英雄

全球中央銀行採取震懾政策的時代已經過去。

主要國家央行靠貨幣政策對抗金融危機已逾十年，今年又勿促上陣以支撐全球經濟成長，當未來十年經濟再走下坡時，決策者可用的辦法少之又少。

自2008年來全球央行降息逾750次，導致利率不是在歷史低點附近就是已經負利率，引發貨幣政策效果可能適得其反的疑慮。

與此同時，主要央行又在啟動量化寬鬆，開始購買債券，總計已購買逾12兆美元的金融資產，卻仍不足以提振通膨。

聯準會（Fed）、歐洲央行和日本央行未來兩周內將舉行今年（也是21世紀最後十年）最後一次決策會議後，接下來的十年，各大央行將面臨最大考驗。

令人倍感憂心的是，1990年代初以來困擾著日本的經濟成長低迷、通膨疲軟，如今也成為全球現象。美國銀行分析師等人警告，投資人要提防「量化失靈或貨幣政策無能為力」。

日本央行前執行理事門間一夫表示，「當大家發現央行長期抗戰徒勞無益後，會開始自我調適更接近現實的觀點。」他說：「未來貨幣政策的效力將明顯有所局限。就算是有，可能產生的副作用會成為更大的問題。」

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）最近一份研究推斷，各大央行可用彈藥無幾。Fed有相當於5個百分點的降息空間，或許可以對抗較溫和的衰退，但歐洲央行和日銀只有1個百分點可用。

品浩（Pimco）上周加入歐元區和日本實施負利率有害無利的論辯。品浩認為，利率降至零以下壓縮銀行的獲利能力，因此減少放款，打壓市場回報乃至於消費。

中國的決策者不希望犯下部分央行實施負利率的錯誤。人行行長易綱在最近撰文強調，中國將堅持傳統的貨幣政策。

這表示，不該指望央行再充當超級英雄來解救全球經濟，是該召喚財政主管當局的時候了。