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愛立信：全球5G發展快速 2025年底用戶上看26億

2019-12-09 10:38中央社 台北9日電

愛立信指出，5G用戶數的發展速度明顯將快於LTE，以南韓為例，南韓SK電信在2011年4G推出後8個月才達百萬戶，而SK電信自2019年4月啟動5G以來，僅4.5個月就達到百萬用戶。

根據最新版「愛立信行動趨勢報告」指出，在持續成長與快速發展的5G生態系統積極推動下，預期2025年全球5G用戶將會達到26億戶，覆蓋全球65%的人口，並承載全球45%的行動數據流量。

愛立信指出，有鑑於目前的成長動能，5G用戶數的發展速度明顯將快於LTE；預計東北亞地區5G用戶數將在2025年達到該地區行動用戶總數的56%。東北亞地區以南韓為例，南韓SK電信（SK Telecom）在2011年4G推出時，花了8個月才達到百萬，而SK電信自2019年4月正式啟動5G商用服務以來，5G用戶數持續快速成長，僅4.5個月就達到一百萬用戶，比起原定2019年底才會達到此數字的時間提早許多。5G用戶數預計成長最快的地區則為北美地區，至2025年底，該地區使用5G的行動用戶有望達到74%。

SK電信更預測在2019年底，平均每月單一用戶的行動數據流量有27.9GB來自5G、8.2GB來自4G。截至2019年9月底，韓國5G總用戶數已超過300萬戶。中國於2019年10月推出5G服務後，也讓2019年底預期的全球5G用戶數從原本的1000萬戶上調至1300萬戶。至於日本營運商則預計將於2020年正式啟用5G。

此外，愛立信指出，2019年第3季行動數據流量相較2018年同期成長68%，主要由於印度智慧型手機使用人數的增加以及中國智慧型手機每月的流量持續成長，預計在2019至2025年間，行動數據流量將以每年27%的速度增加，至2025年時，平均每月行動數據流量將達160EB（Exabyte），其中76%流量將來自影片。

愛立信認為，影片流量的成長源於許多線上服務中的嵌入式影片增加、隨選視訊（VoD）串流媒體用戶數與平均觀看時間的提升以及智慧型終端裝置不斷提高的螢幕解析度。同時，沉浸式媒體的應用服務也越來越多，隨著5G的網路表現可為提升使用者體驗提供良好服務時，沉浸式應用服務有望成為推動行動數據成長的重要因素。

愛立信預估，至2025年底，每台智慧型手機的月平均數據流量預計將從目前的7.2GB增加至24GB，受到了使用虛擬實境（VR）串流媒體等新消費者行為的影響。每個月7.2GB的流量意味著人們每天可以看21分鐘的HD影片，而24GB則代表每天可以看30分鐘的HD影片，外加6分鐘的VR影片。

南韓韓國印度

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