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為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

這可能是最貴的一根香蕉。在美國邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel Miami），義大利藝術家Maurizio Cattelan取名「Comedian」的裝置藝術作品，是將一根真的香蕉用一段寬膠帶直接貼在藝廊展場的牆上，原始定價12萬美元，後來漲到15萬美元（約台幣456萬元）。不過上周六被一位紐約藝術家給吃了，周日（8日）藝廊已將之撤下。

彭博資訊說，如果藝術真的即是生活，那麼這件「藝術品」在周六算是被紐約藝術挑釁者David Datuna充分演進展現。Datuna把膠帶撕開，剥了香蕉，然後把香蕉吃了。他表示：我是一位「飢餓的藝術家」，然後補充說，香蕉「很好吃」。

藝術展主辦單位將這根昂貴的香蕉藝術品撤下的理由是，作品已變得可能有害安全、分散掉注意力。在聲明中特別感謝安全警衛人員辛苦協助控制爭著排隊來看香蕉的人龍。對本身也是一位藝術挑釁者所創作的「Comedian」，展方的評介是：「藉由簡單的構圖，最終提供我們自身的複雜反照」。

展方表示，不擔心有人偷了「Comedian」，因為若沒有作者的認證，「Comedian」就只是在牆上的香蕉。

Business Insider指出，「Comedian」身價高達15萬美元，重點不在於特定的香蕉跟寬膠帶，買主買下的是這件藝品的概念，包括作者的證書，以及如何擺設這藝品的說明。因此，買主只要在香蕉壞掉時都可以換掉香蕉，或高興把它吃了都可以。 

義大利藝術家Maurizio Cattelan取名「Comedian」的裝置藝術...
義大利藝術家Maurizio Cattelan取名「Comedian」的裝置藝術作品。 （彭博資訊／Maurizio Cattelan與Perrotin藝廊提供）
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香蕉藝術家紐約

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