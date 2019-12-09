今天開盤前 五件國際事不可不知

中國出口意外下降，可見中國迫切希望達成貿易協議。但白宮經濟顧問庫德洛表示，不能保證美中雙方能在美國15日啟動新一波關稅前達成協議。香港周末出現六個月來最大規模上街，表明示威活動不會就此平息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●中國11月出口的意外下降

全球需求業已疲弱之際，美國關稅的確損害中國的出口。大陸海關總署周日表示，11月總出口較去年同期下降1.1％，而對美國的出口下降23％。這是對美出口自2月以來最糟糕的結果，也是連續12個月下降。由於零售商和公司通常在聖誕節購物季增加庫存，市場原本預計整體出貨成長0.8％。

雙方在10月同意就「第一階段貿易協議」進行磋商時，市場曾希望這至少可以快速解決一些根本問題。但是，談判已經展開，即使部分關稅取消，雙方的經濟狀況也會比沒有衝突時的情況更糟。

●川普尚未準備和中國簽署協議

白宮經濟顧問庫德洛周五表示，雙方仍卡在北京對美採購農產品規模的問題，不能保證在美國15日啟動關稅就能達成協議。「並沒有臨門一腳，沒有強加的期限。」

●美股大漲 亞股看漲

不過，市場仍對雙方達成協議抱持樂觀態度，加上美國11月就業數據亮眼，美股道瓊指數上周五（6日）大漲337點，創兩個多月來最佳表現，標普500周線由黑翻紅。蘋果公司股價則再創新高。

美國11月非農業就業人口激增26.6萬人，比市場預期多近8萬人；失業率從3.6%降至3.5%，追平1969年以來最低水準，顯示美國製造業即使受貿易戰衝擊，就業市場狀態依舊穩健，有助維繫旺盛消費支出。

美股開高走高，道瓊終場勁揚1.22%，收在28,015點。標普500連三紅，0.9%的漲幅也是五周來最大。蘋果股價周五大漲1.9%，收在270.71美元，再創新高。

●沙國再減產 震驚市場

沙烏地阿拉伯表示會在OPEC+達成一致的減產基礎上進一步大幅削減產量，令市場頗感意外。沙烏地阿拉伯能源部長表示，沙國將繼續自願削減日均40萬桶產量。他說，這會使OPEC+實施的減產總數達到每天210萬桶。WTI周五收漲1.3%。

●香港六個月來最大上街