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AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

儘管蘋果近年來努力轉型，聚焦並發展服務事業，但新推出的無線藍芽耳機AirPods Pro在這個假日購物季熱賣，恐怕要令蘋果傷透腦筋，到底該繼續仰賴硬體銷售帶動成長，還是在軟體與服務市場攻城掠地。

蘋果在10月底推出了全新真無線藍芽耳機AirPods Pro。這款耳機加入降噪的功能，又設計成入耳式外型的小巧尺寸。定價為249美元（約新台幣7577元），比還在市面上販售的標準版本貴了57%，是目前市面上最貴的無線耳機之一。

儘管價格昂貴，但AirPods Pro仍然熱賣。據傳蘋果已要求提高產量，以滿足市場殷切的需求。日經新聞報導，蘋果已要求其中國大陸的代工廠立訊精密將產量提高一倍。根據蘋果官網6日的消息，現在訂購AirPods Pro，最快須等到明年1月才能交貨。若是在6日下午瀏覽亞馬遜或是百思買的網站，就會發現AirPods Pro已賣到缺貨。

熱絡的買氣使蘋果的穿戴式裝置邁入旺季，Apple Watch賣得也很好。分析師預估，蘋果的穿戴、家庭及配件部門的年度第1季（至12月底結束）的營收，將比去年同期激增34%至98億美元。花旗分析師Jim Suva上周初將蘋果股票的目標價位提高25%至至300美元，並預測本季的穿戴部門營收會突破100億美元。

穿戴式裝置是蘋果成長最快速的部門，而且快速逼近服務部門的規模。穿戴式裝置部門營收在上年度成長41%至245億美元；服務部門上年度營收攀抵463億美元，但年成長率為16%，較前一年度23%的成長率放緩。蘋果並未透露各穿戴裝置的具體銷售數字，但公司交給美國證管會的10-K資料顯示，AirPods是上年度穿戴式裝置營收成長的主要因素。

蘋果Airpods Pro耳機熱銷，可能反而會讓蘋果傷透腦筋，到底該繼續仰賴硬體...
蘋果Airpods Pro耳機熱銷，可能反而會讓蘋果傷透腦筋，到底該繼續仰賴硬體銷售帶動成長，還是在軟體與服務市場攻城掠地。圖／取自蘋果官網
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