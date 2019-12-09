AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

儘管蘋果近年來努力轉型，聚焦並發展服務事業，但新推出的無線藍芽耳機AirPods Pro在這個假日購物季熱賣，恐怕要令蘋果傷透腦筋，到底該繼續仰賴硬體銷售帶動成長，還是在軟體與服務市場攻城掠地。

蘋果在10月底推出了全新真無線藍芽耳機AirPods Pro。這款耳機加入降噪的功能，又設計成入耳式外型的小巧尺寸。定價為249美元（約新台幣7577元），比還在市面上販售的標準版本貴了57%，是目前市面上最貴的無線耳機之一。

儘管價格昂貴，但AirPods Pro仍然熱賣。據傳蘋果已要求提高產量，以滿足市場殷切的需求。日經新聞報導，蘋果已要求其中國大陸的代工廠立訊精密將產量提高一倍。根據蘋果官網6日的消息，現在訂購AirPods Pro，最快須等到明年1月才能交貨。若是在6日下午瀏覽亞馬遜或是百思買的網站，就會發現AirPods Pro已賣到缺貨。

熱絡的買氣使蘋果的穿戴式裝置邁入旺季，Apple Watch賣得也很好。分析師預估，蘋果的穿戴、家庭及配件部門的年度第1季（至12月底結束）的營收，將比去年同期激增34%至98億美元。花旗分析師Jim Suva上周初將蘋果股票的目標價位提高25%至至300美元，並預測本季的穿戴部門營收會突破100億美元。