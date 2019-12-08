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巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

靠自身努力致富的億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）說，他有些投資建議要給資金不多，但想投資的小資族。史泰爾目前是民主黨2020年總統候選人的可能人選之一，他在1986年創立避險基金Farallon資本，目前的身價估計約16億美元。

史泰爾表示，「如果你想存錢，就買指數基金」。挑股是難度相當高的事，即便是專家也不例外。相較之下，指數基金是一種被動投資，特色是涵蓋某一種指數預設的一籃子股票。

例如，買進標普500指數基金，等於投資美國前500大上市公司的股票，其中包含亞馬遜、蘋果、微軟以及Google等大公司。

史泰爾接受CNBC訪問時表示，持有指數基金一段時間後的報酬率通常會高於選股或其他投資策略。例如，從1926到2018年為止，標普500指數成分股每年的平均總報酬率為10%。

史泰爾認為，重要的是投資步調要一致，不論市況好壞仍要保持投資，儘管短期來看市場可能持續波動。投資指數基金的另一項優點是手續費低，你只要有一小筆錢就能開始投資。

其實，史泰爾並非唯一位建議買指數基金的億萬富豪，例如傳奇投資人巴菲特，他長期以來也持續讚揚指數基金的好處。

巴菲特先前接受CNBC訪問時說，不論在何時投資指數基金都是最實際的。例如，若有人在1942年用1萬美元投資某一檔指數基金，這筆投資現在可能價值5,100萬美元左右（約新台幣15.55億元）。

加州聖塔克拉拉大學財經系教授史塔特曼認為，史泰爾和巴菲特的投資建議，對任何人來說都良好的建議。他說，不論投資人擁有幾千美元或百萬美元，指數基金對所有業餘投資人都是最棒的，這是千真萬確的事。

史泰爾7月宣布角逐民主黨總統提名，根據史泰爾的競選網站，他想確保經濟實力掌握在美國人民而非大企業的手上。他也說，幫助人民積蓄財富是他打選戰的訴求之一。

雖然史泰爾並未說明要如何做，但他的經濟議程包含廢除美國總統川普的稅務計畫，和擴大勞動所得稅扣抵額及退休安全計畫。

股神巴菲特認為，不論在何時投資指數基金都是最實際的。路透
股神巴菲特認為，不論在何時投資指數基金都是最實際的。路透
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史泰爾表示，如果你想存錢，就買指數基金。美聯社
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巴菲特標普

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