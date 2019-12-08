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卡車混搭無人機 飛完送貨最後一哩路

2019-12-08 09:20中央社 舊金山7日專電

電商與物流業今年積極測試無人機送貨。美國學者認為，無人機有助於貢獻綠色地球、減少碳排放，未來的送貨趨勢將會是卡車混搭無人機，「飛」完最後一哩路。

在電商經濟的年代，輕按輸入鍵就能下單網購，廠商拼比一天之內、快遞到府的服務，實則是以生態為代價，促成人們生活的便利。

智庫「氣候與能源解決方案中心」（Center forClimate and Energy Solutions）最新調查顯示，美國於2017年的碳排放量有29%來自交通運輸，而當中1/4源自中大型送貨卡車。

無人機是目前科技界尋求的綠色運輸解方，優比速公司（UPS）3個月前拔得頭籌，獲美國官方核准，以無人機試行醫院包裹遞送服務，物流業認為這是減少碳排放的「一大步」。

不過，無人機的電池需要充電，仍有能源需求的問題，布建充電站的代價也是環保。

華盛頓大學供應鏈交通與物流中心主任古德柴爾德（Anne Goodchild）曾發表研究，認為卡車有無可替代的角色，未來將與無人機混搭運用。相關的趨勢有可能是卡車變成小倉儲，開到定點後用無人機完成送貨最後一哩路；無人機再飛回卡車充電，進行下一趟任務。

卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）土木與環境工程副教授薩瑪拉斯（Costa Samaras），在線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）的報告指出，立法者與廠商必須減少倉儲的建置數量，並限縮無人機的體積。

觀察亞馬遜在環保物流的鋪路，有這樣的軌跡。2017年併購了全美500家全食超市公司（Whole FoodsMarket Inc. ），運用既有的實體據點，結合線上線下，陸續以10萬輛電動卡車加入車隊，逐年減少碳排放；並在今年6月亮相新一代送貨無人機（Prime AirDelivery Drone）。

一年運送超過100億件商品的電商龍頭亞馬遜公布今年第3季財報時，立下了環保豪志，將在2040年達成包裹運送零碳排放的目標。

先從省下貨運最後幾哩路的碳排放開始，亞馬遜自去年在超市通路和人口集中的大學廣設儲物櫃（AmazonHub Locker），卡車送貨到定點，鎖在儲物櫃裡，消費者自行擇定時間前往開箱取貨。

儘管亞馬遜之前喊了3年，無人機卻未真正飛成，但新一代送貨無人機標榜具備人工智慧，能飛24公里（15哩）、在30分鐘運送2.2公斤（5磅）以下的包裹。

市場觀察家預測，亞馬遜無人機可望在超市的充電站充飽電，把消費者訂購的輕型物品「飛送」到家；一切就待科技與法令的到位。

碳排放電商

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