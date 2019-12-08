大宗商品失寵？ 這檔ETF資產規模單日縮水逾三分之一

大宗商品ETF出現失寵跡象，彭博資訊彙整的資料顯示，貝萊德（BlackRock）一檔ETF的資產規模在一天內縮水逾三分之一，是該基金2014年10月成立以來單日贖回最高紀錄。

報導指出，貝萊德的iShares商品選擇策略主動型（COMT）ETF，上周四（5日）被贖回逾1.96億美元。此外，這檔ETF在周三時也出現單筆600萬單位的鉅額交易，數量約與周四相當。

監管申報資料顯示，截至9月30日止，唯一持有這麼多部位的投資者是嘉信理財集團（Charles Schwab）。

嘉信理財發言人Alison Wertheim拒絕評論該公司是否為交易者。

彭博行業研究（BI）的ETF分析師表示，我們不可能準確找出ETF交易者的身分和他們的投資行為，但這幾乎可以肯定是嘉信對投資組合模式的重大調整，撤出了大宗商品。財報季已結束，與貿易協議相關的好消息，促使投資人撤出今年來最受歡迎的一些安全資產，轉向風險資產。」

申報資料顯示，嘉信理財在第3季加碼COMT ETF，增持逾700萬單位。