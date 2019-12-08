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名人買房術：買下一條街

2019-12-08 00:04經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

特斯拉的億萬富豪執行長馬斯克經常有驚人之舉，不過，在購買房地產這件事情上，他和許多富豪採取一樣的策略：連鄰居房子一起買下來。

華爾街日報報導，在過去七年間，馬斯克和與他相關的有限公司，已買下美國洛杉磯名人聚集的Bel Air區兩條街上的六間房子。這六間房子，再加上他在北加州的特斯拉總部附近買的一處百年豪宅，總花費約1億美元。

馬斯克對此報導並未發表評論。

馬斯克這七年來的第一間房子，是在2012年購入，在此之前他租房三年，住在一戶白色殖民風格的豪宅。之後，與他相關的公司又在同一條街上買了兩間房子。

後來，從2015年開始，三家與他相關的有限公司又陸續在另外一條街上買了三間房子。由於這條街是一條死巷子，整條街只有五間房子，讓鄰居們好奇他是否想要連剩下兩戶也一起買下來。

馬斯克這種連同鄰近房子一起買下的做法，和許多超級富豪的做法雷同，例如臉書執行長祖克伯，就花了逾5,000萬美元在美國矽谷買了五間房子，微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）則在華盛頓州的默瑟島買了13塊不同的相鄰土地，包括八間房子。

馬斯克投資房地產顯然很有一套，他買進的許多房子似乎都不斷增值。房產公司Compass豪宅部門總經理瓊斯表示，馬斯克首次購屋後，該區的房價已經上漲，近幾個月來還創下最高銷售價格紀錄。

一名房仲認為，馬斯克的這些房子，應該是用來提供他各個事業的員工和同事居住，一些鄰居則認為，馬斯克可能想要挖一條隧道，連接他位在兩條不同路上的房子。

根據契約紀錄，馬斯克去年12月用他的五間房子（洛杉磯四戶、北加州一戶），向摩根士丹利私人銀行抵押貸款了6,130萬美元。

和許多超級富豪一樣，特斯拉執行長馬斯克的買房策略也是將整條街買下來。 路透
和許多超級富豪一樣，特斯拉執行長馬斯克的買房策略也是將整條街買下來。 路透
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馬斯克洛杉磯房地產

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