暌違近半世紀 美國經濟達成這個重要里程碑
美國經濟10月達成一個重要里程碑：自1972年來，薪資增幅首度超越房貸利率。這將讓美國經濟接下來走得更穩健。
根據美國勞工部6日數據，10月生產職及非管理職員工（占民間就業逾八成）平均時薪年增3.8%。房地美的資料則顯示，10月的30年期固定利率抵押貸款平均利率為3.7%，一年前聯準會（Fed）尚未展開這輪降息時，平均利率還逼近4.9%。
如果薪資增幅高於抵押貸款利率的趨勢得以延續，將減輕美國家庭的債務負擔，因為對於想買房民眾來說，薪資用於償還利息的部分將減少。聯準會今年已三度降息，再加上就業市場持續改善，使薪資成長幅度終於趕上抵押貸款利率。
根據經濟學家梅森與賈亞德夫計算，美國家庭的財務槓桿率從1983年的約75%，一路飆升至2008年的160%，這股趨勢最後因為房市泡沫化及後來的金融海嘯而中斷。在這25年間，家庭債務占收入的比率持續上升，主因是聯準會一直將利率維持在高於薪資漲幅的水準。
傑若李維預測中心（Jerome Levy Forecasting Center）的研究主管瑟魯瓦丹泰說：「有很長一段時間，名目利率高於薪資增幅」。他說，如果薪資增幅能持續高過抵押貸款利率，對於身處財富階級基層的五到六成民眾是好事，因為其長遠的財務狀況會較為穩健。
留言