美就業數據強勁！黃金寫一個月來最大跌幅 高盛仍看好

國際黃金價格6日寫下一個月來最大跌幅，原因是美國11月就業數據強勁，削減這項避險資產的需求。但高盛分析師仍強烈建議買進黃金，以分散資產配置，目前依舊看好明年金價有望上攻1,600美元。

紐約12月黃金期貨收跌1.2%至每英兩1,459.10美元，為11月7日來最大單日跌幅。交易最活絡的2月黃金期貨則下跌1.2%收每英兩1,465.10美元，周線收黑，跌0.5%。

美國勞動部6日公布，11月新增非農業就業人口26.6萬人，遠高於市場預估的18萬人，失業率也降到3.5%，創半世紀低點。

遠優於預期的就業數據推升美股及美元，但使黃金承壓，公債和瑞郎等主要避險資產，6日表現也都疲軟。

今年稍早由於市場擔憂美中貿易戰對美國經濟造成的衝擊，促使聯準會（Fed）比預期更積極降息，黃金因此一路上漲，9月時曾攀抵六年高點。但近來由於美中貿易緊張關係和緩、經濟前景疑慮減少，金價轉趨疲軟。

不過高盛認為，雖然黃金價格還有進一步下修的空間，但依然維持明年金價將上看1,600美元的預期。

高盛建議，投資人應分散長債資產配置、買進黃金，因為這種貴金屬受「恐慌需求」推動。史凱爾絲（Sabine Schels）在內的高盛分析師群於6日的報告中指出：「在資產組合中，黃金無法完全取代公債，但現在與以往一樣，有強烈理由將債券的常態配置轉為黃金」，並預估金價仍有上漲空間，將受惠於景氣循環末段的擔憂及政治不確定性加劇。