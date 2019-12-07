全球金融市場未來一年怎麼走 看未來一周這三大事

全球經濟與金融市場未來一年的基調，可能在本周奠定。未來一周包括美國聯準會（Fed）將召開2019年最後一次決策會議、英國舉行全國大選，以及美國對中國祭出新一輪關稅的日期將至，這三件大事可能加劇市場波動，影響力甚至會延續到2020年。

本周市場頭號焦點仍是貿易。美中「第一階段」貿易協議若沒能在15日最後期限前達成，華府將如期對價值1,560億美元的中國大陸進口貨加徵新一輪關稅，林林總總的消費品都將受到影響，包括手機、筆電、玩具和成衣等。在結果明朗前，市場波動料將升高。

SunTrust首席市場策略師勒納說：「在此事塵埃落定前，每日市況可能隨新聞標題顯示談判有無進展而起起落落。」SlateStone Wealth首席投資策略師帕夫里克認為，倘若美中無望在明年初簽署某種協議，市場面臨回檔風險。

此外，Fed預定美國時間11日下午2時（台灣時間12日凌晨3時）宣布最新貨幣決策。市場普遍預期，Fed今年一連三次降息之後，這次可望維持利率不變，但可能重申地緣政治風險猶存。勒納指出，Fed主席鮑爾已表明，日後提高利率的「門檻很高」，若美國真的祭出新一輪關稅，而且這些關稅造成美國經濟顯著減緩，「Fed到頭來勢必得採取行動」調降利率。不過，美國11月非農就業報告顯示新增就業人數超出預期後，債市交易員認為下次降息時點可能往後挪，從報告出爐前預期的2020年下半年延到2021年。

未來一周歐洲央行（ECB）以及瑞士、巴西、土耳其、俄羅斯和菲律賓等央行，也要公布利率決策。