影／印度獸醫強暴案4嫌遭警射殺 舉國歡騰放炮慶祝

印度泰倫迦納邦海德拉巴日前一名女獸醫遭集體性侵殺害，遺體更慘遭焚燒滅證，被捕的4名凶嫌6日被警察帶回現場進行模擬時，企圖搶奪警槍逃逸，隨後被當場擊斃。消息一出，印度舉國上下一片歡騰，大批市民上街放鞭炮讚美警方，如此景象卻也映照出印度司法的失能。

現場畫面可看到，民眾向路人分發糖果，並對案發現場的警察灑下鮮花。其他地方民眾也上推特慶祝，各式推文超過30萬則，絕大多數都力挺警察「伸張正義」。

《BBC》指出，印度民眾支持警察直接射殺性侵犯，原因就出在法院審案曠日廢時，罪犯受到制裁常需數年到數十年時間。包括約15萬起性侵事件在內，當前仍有數千萬案件等候審理。此外，每4名性侵嫌犯中，只有1人被判刑，定罪率只有32.2%。

2012年德里公車集體性侵案震驚全球，受害者母親德維（Asha Devi）至今在等待司法還她公道。德維指控兇嫌鑽法律漏洞，想盡辦法拖延死刑執行，她表示：「過去七年我不停奔波，我呼籲政府及司法單位，必須讓殺害妮爾巴亞（女兒）的兇手盡快伏法。」她6日也走上街頭，慶賀海德拉巴警方的執法，並要求當局不要追究開槍員警的責任。