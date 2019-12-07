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機器人取代例行性工作後 衝著華爾街高薪工作來

2019-12-07 14:53聯合報 編譯季晶晶／即時報導

華爾街機械性的例行工作已有數千個職位遭機器人取代，現在可能連高薪工作也不保。

彭博資訊報導，上述觀點是前AQR資本管理公司機器學習部門主管、康乃爾大學教授德普拉多（Marcos Lopez de Prado）6日出席國會眾院金融服務委員會聽證會時，談論人工智慧對資本市場和工作的影響的發言。

他表示，電子市場採用演算法，已讓全球數萬名接單交易員的工作步向自動化，未來還將取代那些為價格和風險建模或研究投資組合的人。

德普拉多說：「金融領域的機器學習為614萬金融保險從業人員創造了挑戰，很多人會丟飯碗---不必然是因為被機器取代，而是因為他們沒接受過用演算法配合工作的訓練。」

在近兩小時的聽證會裡，眾議員請教出席專家，人工智慧領域會有的種族和性別偏見、高技能技術人員的競爭，以及規範複雜數據驅動的金融市場會有何種挑戰。

同時出席聽證會的「現代市場倡議」組織執行長韋格納（Kirsten Wegner）指出：「行為不端者愈來愈高竿，金融監管單位有資金資源、技術能力、能取用人工智慧和自動化技術，能立即變成強有力的警察，至關重要。 」

那斯達克公司那斯達克北美股票市場監控負責人瑞里艾何思尤表示，那斯達克採用超過40種運算法，使用約3.5萬個參數，即時檢視是否有濫用或操縱市場，「市場數據呈巨量及指數型成長。市場濫用情況愈發複雜，監測人員有海底撈針一般的壓力。」

特許金融分析師協會（CFA Institute）資深總監費恩德指出，根據調查，協會成員和應試者有43%預期，他們的角色在未來5到10年間會有重大改變。最可能消失的角色是銷售代表、交易員和股價分析師。

紐約大學媒體文化傳播教授麥基爾韋恩指出，「在自動化和金融科技發展升級方面，金融服務業裡代表性不足最嚴重的族群，會有最大的風險」，如非洲裔和拉丁裔美國人。

華爾街繼機械性例行工作遭機器人取代後，部分高薪工作可能也會消失。美聯社
華爾街繼機械性例行工作遭機器人取代後，部分高薪工作可能也會消失。美聯社
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機器學習警察

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