愛立信願付美國政府逾300億元 和解海外行賄指控

法新社報導，美國司法部周五（6日）表示，瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）已同意支付超過10億美元（約台幣304億2000萬元），以和解該公司在亞洲和中東地區多國行賄的多項指控。

愛立信旗下一家埃及子公司，在紐約聯邦法院也針對共謀違反1977年「海外反貪汙行為法」（FCPA ）的指控，承認有罪。

美國司法部刑事部門主管本茨科夫斯基（Brian Benczkowski） 發布聲明表示：「愛立信行賄涉及多位高階主管，前後長達17年，發生在至少五個國家，全部是為了不當增加獲利。」

美國法律允許追查企業貪腐行為，對象包括股票在美上市、罪行涉及美國領土或美國金融體系的公司。

根據美司法部的聲明，檢察官說，2000至2016年間，愛立信行賄、作假帳和偽造紀錄，確保相關人員對行賄視若無睹。賄賂發生地點包括吉布地、中國大陸、越南、印尼和科威特。

愛立信承認，在那幾年間，透過在中國的顧問服務業者設立行賄基金，致贈外國官員豪奢禮品、為他們的旅遊和娛樂埋單，以便取得國營電信公司的業務。

愛立信在官網發布的聲明裡， 對此事不予評論，只說9月揭露的12億美元（約台幣365億元），「仍然是目前估算支付罰金和其他費用所需的數額」。

根據美司法部，和解金會拆分給司法部和證券交易委員會。這兩個單位合力執行美國的海外反貪汙行為法。

愛立信也同意，找第三方負責監督該公司的法規遵行三年。