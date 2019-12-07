親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

愛立信願付美國政府逾300億元 和解海外行賄指控

2019-12-07 10:46聯合報 編譯季晶晶／即時報導

法新社報導，美國司法部周五（6日）表示，瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）已同意支付超過10億美元（約台幣304億2000萬元），以和解該公司在亞洲和中東地區多國行賄的多項指控。

愛立信旗下一家埃及子公司，在紐約聯邦法院也針對共謀違反1977年「海外反貪汙行為法」（FCPA ）的指控，承認有罪。

美國司法部刑事部門主管本茨科夫斯基（Brian Benczkowski） 發布聲明表示：「愛立信行賄涉及多位高階主管，前後長達17年，發生在至少五個國家，全部是為了不當增加獲利。」

美國法律允許追查企業貪腐行為，對象包括股票在美上市、罪行涉及美國領土或美國金融體系的公司。

根據美司法部的聲明，檢察官說，2000至2016年間，愛立信行賄、作假帳和偽造紀錄，確保相關人員對行賄視若無睹。賄賂發生地點包括吉布地、中國大陸、越南、印尼和科威特。

愛立信承認，在那幾年間，透過在中國的顧問服務業者設立行賄基金，致贈外國官員豪奢禮品、為他們的旅遊和娛樂埋單，以便取得國營電信公司的業務。

愛立信在官網發布的聲明裡， 對此事不予評論，只說9月揭露的12億美元（約台幣365億元），「仍然是目前估算支付罰金和其他費用所需的數額」。

根據美司法部，和解金會拆分給司法部和證券交易委員會。這兩個單位合力執行美國的海外反貪汙行為法。

愛立信也同意，找第三方負責監督該公司的法規遵行三年。

全球總共有44個國家立法規定，支付賄賂給外國官員以換取業務的作法是犯罪行為，但美國追查和裁罰國際貪腐最力。

美國司法部6日表示，瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）已同意支付逾10億美...
美國司法部6日表示，瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）已同意支付逾10億美元（約台幣304.2億）和解該公司在亞洲和中東地區的行賄指控。路透
分享

貪汙埃及中東

延伸閱讀

北市14警涉集體索賄 3前所長無罪

愛立信：全球5G用戶 2025年將達26億人

愛立信調查：用手機看影音者大增 帶動數據流量...

中國高調宣傳 專家：歐洲5G技術領先華為

相關新聞

一周開20家店！別的零售商猛關門市 這家拚命拓點

2019-12-07 10:04

亞洲擴張財政 力道加大

2019-12-07 02:27

新興國降不降息…兩難

2019-12-07 02:26

巴西里爾躍投資亮點

2019-12-07 02:25

年度淨利…高於五巨頭總和

2019-12-07 02:24

貝萊德CEO接班人選被開除

2019-12-07 02:24

OPEC+點頭 下季擴大減產

2019-12-07 02:23

沙國石油IPO 估值衝1.7兆美元

2019-12-07 02:22

美國就業數據 意外強勁

2019-12-07 02:21

沙烏地阿美IPO 將成全球最有價值公司

2019-12-06 23:30

墨比爾斯：印度央行沒降息 是「錯誤之舉」

2019-12-06 22:29

25年來最大規模罷工 馬克宏執政受考驗

2019-12-06 12:39

日本消費稅增到10％ 衝擊10月家庭消費

2019-12-06 12:22

AirAsia吉隆坡開餐廳與咖啡店 專賣公司東南亞飛機餐

2019-12-06 11:44

高檔羽絨品牌Moncler成併購標的 暗藏巴黎兩大豪門角力

2019-12-06 11:02

歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步

2019-12-06 10:19

廢除富人稅 埋下地雷

2019-12-05 23:40

日拚經濟 將砸2,400億美元

2019-12-05 23:23

印度暫緩降息 保留寬鬆彈藥

2019-12-05 23:21

印尼規劃擴大地鐵網

2019-12-05 23:19

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

2019-12-06 13:54

庫德洛：美中協議近了 但條件未獲滿足川普將退出談判

2019-12-06 23:32

17歲軍校生「快速轉頭」 竟致缺血性中風猝死

2019-12-06 15:13

影／屋主在門口擺點心答謝 送貨員一個純真反應暖哭網友

2019-12-06 19:59

80萬人上街！法國抗議退休金改革罷工 巴黎日常生活大癱瘓

2019-12-06 11:49

陸解禁自美採購黃豆、豬肉配額限制

2019-12-06 14:36

影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

2019-12-06 16:44

美國在東海擊不沉的航母！日本買馬毛島當美軍基地

2019-12-07 10:05

不比才藝比「魅力」 日本美魔女大賽52歲美女榮后冠

2019-12-06 15:46

北京宣布對美外交官進行「反制」：會付出代價

2019-12-06 18:13

影／號稱「爬不上去」的川普邊境高牆 瘋傳低科技攻略

2019-12-07 09:22

印度姦殺案 4嫌現場模擬 企圖奪槍逃跑遭擊斃

2019-12-06 23:26

美國挺新疆法案 比撐香港更觸中國底線

2019-12-06 12:34

法國大罷工繼續擋年改 老師、醫護也加入

2019-12-06 22:43

影／顧不得消防車！澳洲野火這一幕 讓消防員連忙逃命

2019-12-06 16:56

申辦美簽須交社群媒體帳號 國務院被告

2019-12-06 15:19

就業數據亮麗 美股道瓊漲337點兩個月來最猛

2019-12-07 08:00

影／南極郵輪行：主打生態觀光 每人卻製造5噸碳排放

2019-12-06 15:31

心跳停止6小時 英國女子奇蹟般起死回生

2019-12-07 08:29

美國11月就業數據超強 Fed將「暫停」降息

2019-12-06 21:48

CIA酷刑狠招曝光！關達那摩囚犯素描揭慘痛經歷

2019-12-07 10:42

當民主變成一場災難...槍擊案過後 這國的選舉就變了味

2019-12-07 10:00

日本消費稅增到10％ 衝擊10月家庭消費

2019-12-06 12:22

彈劾川普不能拖 民主黨只能速戰速決

2019-12-06 15:13

加州眾議員、玩伴女郎分別告媒體 都與川普有關！

2019-12-06 15:15

美黑鷹直升機墜毀 機上3人罹難

2019-12-06 12:25

華盛頓時報：王立強指中利用香港竊取美武器技術

2019-12-06 23:32

對等反制！中國：美外交領事人員會見訪問須先報備

2019-12-06 13:09

美大豆、豬肉 陸排除加徵關稅

2019-12-07 00:30

印尼航空執行長職位不保 趁買飛機走私重機

2019-12-06 12:28

一周開20家店！別的零售商猛關門市 這家拚命拓點

2019-12-07 10:04

法國大罷工 擋馬克宏年改

2019-12-06 23:27

川普稱金正恩火箭人 北韓：將對美惡言相向

2019-12-06 12:14

不同的轉型策略 竟使Panasonic和Sony的命運南轅北轍

2019-12-06 16:31

不提「叛國」…民主黨打算用這3個罪名彈劾川普

2019-12-06 14:52

馬斯克贏誹謗案 罵英洞穴專家戀童癖免賠58億元

2019-12-07 08:13

美國佛州海軍基地爆槍擊 嫌犯身亡

2019-12-06 22:10

日男逼車害一家2死2傷 一審程序違法遭發回重審

2019-12-06 13:49

佛州珠寶竊盜劫UPS貨車 高速槍戰釀4死

2019-12-06 14:52

川普：美中談判正向前推進

2019-12-06 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top