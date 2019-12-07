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一周開20家店！別的零售商猛關門市 這家拚命拓點

2019-12-07 10:04聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國消費者喜歡網購，今年結束前，預計會有數千家實體零售商店關門，但屬於一元商店的達樂（Dollar General）卻能持續展店，且年復一年獲利豐厚。

NBC報導，總部設在田納西州古德利茨維爾（Goodlettsville）的達樂5日公布第3季財報，表示今年可望達成展店975家的目標，明年底前再增1000家，相當於每周開20家，再加上全美已有的1.6萬家店，比麥當勞全美門市或沃爾瑪全球分店數還要多。

達樂執行長瓦索斯（Todd Vasos）說：「我們有一群超棒的人為公司效力，每天勤奮工作以確保高效執行。這讓我們有再加速的想法。」他特別指出，前3個月的銷售比去年同期成長8.9%，增加到將近70億美元（約台幣2135億元）。

當中產階級承受經濟帶來的壓力、經濟學家警告衰退隱然在望，達樂卻猛拓點，讓致力縮減昂貴實體店面積的梅西百貨（Macy's）、蓋普（Gap）和沃爾格林（Wlagreens） 豔羨不已。

達樂崛起於經濟衰退期。該公司自2009年上市以來，一直努力經營鄉村地區。分店大多選址在居民數少於2萬的市鎮，與超市和大型零售商有段距離。大約四分之三的美國人住在離達樂不超過8公里的地方。相較下，僅三分之一住在距沃爾瑪分店開車不到5分鐘的地方。

達樂主力客群的家庭總收入低於4萬美元。經濟不好反而讓更多原本屬於中產階級的消費者變成達樂主顧客。

達樂的店「不花俏」，只擺最受歡迎的消費者品牌。達樂也推自有品牌，更能掌控生產和價格。這家店售價便宜的部分原因是商品採較小包裝，所以每盎斯單價反而比標準尺寸的商品貴一點。

達美的競爭優勢不僅止是上架商品。該公司正在擴展貨運車隊，由原先的80輛增加到200輛，並計畫2020年底前引進聯邦快遞（FedEx）的定點收送服務。

達樂有app，消費者可利用智慧手機掃瞄貨品並結帳付錢，減少來店等候的時間，員工人數也能做到最小化。

這些都讓華爾街分析師和股東樂觀看待達樂的成長前景，無懼經濟衰退的風險。

零售業遭遇逆風，達樂（Dollar General）卻能持續展店獲利。取自臉書@...
零售業遭遇逆風，達樂（Dollar General）卻能持續展店獲利。取自臉書@dollargeneral
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