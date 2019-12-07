加拿大10月貿易逆差縮小 這兩項因素是關鍵

加拿大10月商品貿易逆差縮小，縮減幅度比市場預期還大，原因是當月出口為五個月來第二個月增加，及對美貿易順差額達到逾十年來新高。

加拿大統計局5日公布，經季節調整後，10月商品貿易逆差縮減至10.8億加幣（8.181億美元），BMO資本市場公司先前預估逆差為13.2億加幣；出口增加0.8%至499.1億加幣，進口則增加0.5%至509.9億加幣。

不過，加拿大與中國大陸的貿易急遽惡化，對貿易逆差構成壓力，反映兩國地緣政治緊張，10月對中國出口為逾五年來最低水平。

若以貿易量來看，10月出口增加0.7%，進口增加0.8%；與去年同期相比，出口增加0.1%，進口增加0.6%。根據統計局公布的另一項數據，加拿大同月服務業的貿易逆差為12.3億加幣。若合併商品及服務業的貿易數據，加國10月貿易逆差持穩於23.1億加幣。

加國有75%的出口運往美國，10月對美出口增加1%，進口下滑1.7%，對美貿易順差擴大至55億加幣，金額為2008至2009年爆發全球金融危機以來最高。

相較之下，加拿大對中國的貿易持續惡化，10月對陸出口額為16.2億加幣，比前一個月下滑近20%，為2012年以來最大單月跌幅，出口額則降至逾五年來最低水準。