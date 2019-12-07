OPEC+點頭 下季擴大減產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）6日同意，明年第1季將擴大減產，每天多減產50萬桶，使每日減產量擴至120萬桶，並且重新調整成員國之間的減產目標。不過，OPEC+並未說明各國減產目標的細節、以及明年3月減產協定到期後的安排，國際油價6日盤中反而小跌。

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+同意，再調降明年第1季的每日產量目標50萬桶，若加上現行減產行動的每日縮減產量120萬桶，以去年10月產量計算的每日總減產量，將擴大到170萬桶，相當於全球需求的1.7%。這個組織6日也繼續召開閉門會議，討論如何分配擴大後的減產量。

由於OPEC+已在超額減產，因此這回把擴大減產數字具體化，可能只是象徵性的，市場關注的反而是新減產目標的分配，但OPEC+未能對此達成共識，且擴大減產的時間點也僅限於現有減產協定的效期，而非一些國家所希望的延長效期。

國際油價6日盤中小跌，西德州中級原油明年1月期貨跌0.7%至每桶58.05美元，布蘭特原油明年2月期貨也跌0.3%，報每桶63.23美元。

俄國能源部長諾瓦克5日表示，新減產目標生效的前提是所有OPEC+成員國都100%執行自己的減產承諾，這也是OPEC+進來難以克服的問題。沙國能源部長阿布都阿濟茲會前也明確表示，他在這次會議的首要之務為要求一些成員國別再「作弊」，執行自己承諾的減產量。最新協議反映OPEC+實質領導者沙烏地阿拉伯和俄國之間的妥協。