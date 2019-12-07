沙國石油IPO 估值衝1.7兆美元

沙烏地阿拉伯石油公司IPO，共籌得256億美元，估值達到1.7兆美元。 路透 分享 facebook 沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）的首次公開發行股票（IPO）案共籌得256億美元，估值達到1.7兆美元，締造了兩項紀錄：一是IPO籌資規模為史上最大，二為上市交易後將超越微軟、蘋果，躍居全球市值最大企業。不過，這起IPO要如何幫助沙國實現減少依賴石油、實現經濟多元發展，仍是難題。

這家國營石油巨人將最終發行價定在32利雅爾（8.53美元），募資額超越阿里巴巴在2014年寫下的250億美元紀錄，獲得投資人近4.7倍超額認購。

對沙國王儲賓沙爾曼而言，在國內因他打壓菁英人士而遭反撲、在國外又發生華盛頓郵報專欄作家遇害案以及葉門戰火的情況下，Aramco的IPO或許有助重振聲譽。

為了推動民間部門發展和吸引外資，賓沙爾曼提議Aramco上市、籌措資金，以發展新產業，降低對石油依賴。

但這家全球獲利最高公司的估值，卻和賓沙爾曼在2016年首次提出時的目標相去甚遠。他原本希望籌資多達1,000億美元，然而在全球投資人對Aramco高達2兆美元的估值卻步之後，最終只釋出1.5%的股份上市，而且掛牌地點選擇在沙烏地國內，資金也高度仰賴國內投資人和臨近的波灣阿拉伯各公國。

單以Aramco募資額來說，也無法扮演改變這個7,800億美元經濟體的關鍵角色。RS能源集團顧問法蘭-普萊斯說：「沙國若要實現經濟多元化，需要的遠不止於此。」

專家說，就算Aramco的IPO為即將展開的多項投資提供銀彈，但錢怎麼花才是關鍵。IPO募集到的資金將投入沙國主權基金「公共投資基金」（PIF）。PIF過往投資決策大膽，包括挹注軟銀願景基金450億美元，以35億美元取得Uber股權，投資被外界抨擊中看不中用的未來城市Neom，並參與開發紅海一帶觀光產業的大型計畫。