新興國降不降息…兩難

已開發國家的低通膨問題，正在向新興經濟體傳染，多國央行也以降息來因應。不過，新興國家央行的降息空間雖然較大，降息之路卻障礙重重，尤其是擔心本國貨幣貶值。2020年新興經濟體雖然可能擴大降息幅度，仍有一些央行不敢輕舉妄動。

新興市場貨幣匯率容易受資金流動影響。一旦資金外流，新興貨幣必然貶值，通膨將立即惡化。IHS Markit機構首席經濟學者貝拉威西指出，新興經濟體要看已開發國家央行的臉色，本身的政策運作空間有限。

牛津經濟學公司學者史特尼表示，新興經濟體擔心貨幣貶值，使貨幣政策偏緊，卻對經濟造成傷害。

例如墨西哥、俄羅斯等國的通膨率雖已降到數十年來最低點，央行仍不敢有大動作。高盛指出，這兩國都有進一步降息的空間，卻可能不會如此。俄羅斯目前基準利率為6.5%，預測2020年不會降到6%以下；墨西哥實質利率也仍偏高，今年經濟已陷入衰退，但降息循環比專家的預期慢得多。

新興央行不願加速降息，使利率相對偏高，且貨幣偏強，提高了新興資產的吸引力。

高盛也認為印尼實質利率偏高，有降息空間，但央行去年卻多次升息，以阻止印尼盾貶值。今年央行開始降息，導致資金湧入印尼債市。

泰國也因資金流入，使泰銖走強，傷害出口及觀光業。高盛指出，泰銖的強勢已超出基本面，加上政策利率已降到1.25%，因此央行可能必須採取其他的政策工具。

盛寶銀行全球總體經濟研究主管丹比克指出，新興央行現在讓利率維持高檔，若2020年經濟陷入衰退，央行仍有降息空間。