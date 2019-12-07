亞洲擴張財政 力道加大

亞洲各國透過推動基建等方式刺激經濟。 路透 分享 facebook 經濟成長停滯不前，加上央行逐漸撤回貨幣寬鬆措施，亞洲各國政府紛紛開始盡自己該盡的力，擴張財政以提振經濟成長，且這股趨勢將延續到2020年，中國大陸、南韓、泰國及新加坡都可能推出更多財政刺激政策。

彭博資訊報導，日本政府5日已宣布規模約26兆日圓（2,390億美元）的刺激方案，其中約一半來自政府支出。香港政府則比安倍當局早一天宣布，以規模約港幣40億元（5.11億美元）的刺激措施，支援因幾個月來政治動盪而受創的企業，且財政司也正在研究針對航空業的紓困措施，包括考慮減少對該產業的收費。

分享 facebook 金英證券資深經濟學家蔡漢斌（音譯）表示：「這種情況只會愈來愈多…鑒於利率接近零，貨幣政策的空間已經縮小。人們正逐漸意識到不能只仰賴央行，政府也必須透過財政政策提供支援。」

但說比做往往更容易，因相較於利率決策常只需由央行委員會決定，財政刺激方案卻需要政府甚至國會的批准，且可能會有法定負債上限問題，加上財政政策的效果可能會明顯延遲，因此也可能讓屆時就要下台的領導人興趣缺缺。不過，豐業銀行亞太經濟主管麥卡利表示，官員已開始採取更多行動，「我認為現實是，他們需要鬆開荷包。」

RBC財富管理公司指出，中國大陸明年可能繼續貨幣與財政刺激雙管齊下，支撐經濟，財政措施包括減稅、投資基礎建設，以及出台政策支持風險最高的產業等。高盛認為，大陸預料將允許財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率從今年的2.8%提高到3%。

南韓明年可能會在成長依然不振之際追加預算，新加坡可能提出擴張性的明年度預算，泰國明年也將以財政刺激為振興經濟的主角。

南韓政府將明年預算提高至破紀錄的513.5兆韓元（4,310億美元），比今年主要預算增9.3%。泰國政府8月則已端出100億美元的一系列計畫，上周又通過新一輪刺激方案，目標刺激出逾1,000億泰銖（33億美元）的消費。