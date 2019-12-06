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美國市場需求疲軟 拖累Tiffany業績

2019-12-06 23:14經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

美國精品珠寶商蒂芙尼（Tiffany）上季銷售表現平淡，原因是美國市場需求疲弱，抵銷中國大陸市場的成長，凸顯法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）收購蒂芙尼後所面臨的挑戰。

蒂芙尼第3季全球淨銷售額達10.1億美元，與去年同期持平，稍低於FactSet預估的10.4億美元。納入匯率波動因素後，淨銷售則成長1%。至於美國市場的淨銷售較去年同期下滑4%，因為外國遊客買得比去年少，而大陸市場上季的銷售則成長逾10%。

上月底LVMH同意以每股135美元、總額約162億美元現金，收購蒂芙尼。LVMH自認能為這個受困於國內外疲弱需求的珠寶品牌，注入一泉活水。

GlobalData Retail總經理桑德斯（Neil Saunders）在一份研究報告表示：「LVMH收購的是一家體質健全的品牌，能與其既有的產品組合互補。然而，用如此高價收購，仍需下很多功夫開發蒂芙尼的潛力。」他並不看好耶誕購物旺季能為蒂芙尼帶進更多營收，因為資料顯示比起珠寶，消費者會更想買較實用的禮物。

蒂芙尼第3季的獲利從一年前的9,490萬美元降至7,840萬美元，每股盈餘從77美分降至65美分。

美國精品珠寶商蒂芙尼（Tiffany）上季銷售表現平淡。 路透
美國精品珠寶商蒂芙尼（Tiffany）上季銷售表現平淡。 路透
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珠寶品牌桑德斯

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