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美國就業數據 意外強勁

2019-12-07 02:21經濟日報 編譯任中原／綜合外電

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美國公布11月就業報告超強，新增的非農業就人口遠超乎市場預期，失業率意外下降，薪資升幅也比經濟學家預測還大，為景氣再添喜訊，激勵美股6日盤中漲逾200點。市場更預期，聯準會（Fed）12月會議將不會降息。

美國勞工部6日公布，11月非農業就業人數增加26.6萬人，遠高於市場預估的18萬人，也比10月修正後的15.6萬人明顯增加；9、10兩月就業人數也共上修4.5萬人；9-11月平均每月就業增加20.5萬人，是十個月來最多。

上月失業率意外下滑0.1個百分點到3.5%，低於市場預期及10月的3.6%，創半世紀來低點，勞動參與率由63.3%降到63.2%；勞動參與率下降，就業人數增加，必然壓低失業率，也顯示勞動供給接近飽和。

經濟學者指出，就業報告遠優於預期，加上首次申請失業就際金人數仍接近50年來低點，服務業就業擴張，消費者信心也維持高檔，顯示美國景氣能迎風而上，強勁的聘僱動能也暗示失業率將繼續下滑。最新就業數據支持Fed認為就業市場仍強，能夠支持消費者消費支出，並維持經濟持續成長的看法，因此12月中Fed會議時將更有理由「暫停」降息。

美股三大指數6日早盤小漲0.8%，道瓊工業指數漲逾200點。

根據報告，11月平均時薪年升3.1%，略優於10月及市場預估的3%升幅；月升幅則為0.2%，低於市場預估的0.3%，與10月的升幅相同；均每周工時為34.4小時，也符合預估。薪資上升將支持年底購物旺季的消費支出，並緩解經濟成長下降的憂慮。

上月民間部門就業增加25.4萬人，高於10月修正後的16.3萬人，也超過市場預估。各主要產業就業普遍增加，其中服務業激增20.6萬人，是今年元月來增加最多的一次。

失業率Fed

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