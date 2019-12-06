軟銀孫正義與馬雲暢聊 堅信投資要靠這一點

軟銀創辦人孫正義6日在東京大學與中國阿里巴巴集團共同創辦人馬雲對談，重申他堅持投資靠直覺的信念。

軟銀目前持有阿里巴巴26%的股權，軟銀在2000年時投資阿里巴巴2,000萬美元，而這項投資目前的價值已比軟銀的市值還高。孫正義6日表示。當年投資阿里巴巴完全是出於直覺。

孫正義對多年的盟友馬雲說，他當時並未看見其他企業家「內心真正的信念」，「我們是同一種人，我們都有一點瘋狂」。

馬雲則說，孫正義當初想投資阿里巴巴5,000萬美元，但被他拒絕，因認為投資金額過於龐大。不過，對企業創辦人開出大額支票是軟銀的投資模式之一，對WeWork共同創辦人紐曼就是如此。

孫正義在幾周前不得不提供為WeWork注資。由於紐曼對WeWork握有極大影響力，加上公司一直在燒錢，澆熄了投資人對WeWork的熱情，迫使WeWork延後首度公開發行股票（IPO）。

孫正義11月時說他錯看了紐曼，此前WeWork及其他投資表現不佳，拖累願景基金在年度第2季出現89億美元營業虧損。

孫正義和馬雲這兩位亞洲最知名科技人的事業，正走往截然不同的方向。55歲的馬雲9月時辭去阿里巴巴董事長一職，孫正義則說他60歲後仍要在軟銀掌舵。