美國11月就業數據超強 Fed將「暫停」降息

美國公布11月就業報告超強，非農業就業人數遠超過預期及10月數字，失業率也進一步下降，薪資也溫和上升，為美國景氣再添喜訊，聯準會（Fed）12月會議預料不會降息。

就業報告各項主要數據如下：

1.非農業就業人口增加26.6萬人，遠高於市場預估的18萬人，也比8月修正後的15.6萬人明顯增加；9、10兩月就業人數也共上修4.5萬人。民間服務業激增20.6萬人，其他各主要產業也普遍增加。

2.平均時薪月升幅為0.2%，低於市場預估的0.3%，與10月的升幅相同；時薪年升3.1%，比10月及市場預估的3%升幅略優；平均每周工時為34.4小時，持平，也符合預估。

3.失業率從3.6%下降到3.5%，比市場預期及10月的3.6%都低，勞動參與率則由63.3%降到63.2%；勞動參與率下降，就業人數增加，必然壓低失業率，也顯示勞動供給接近飽和。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從7.0%降到6.9%，顯示臨時性就業人數相對較少。

經濟學者指出，就業報告遠優於預期，顯示美國景氣能夠迎風而上，因此12月中Fed更有理由「暫停」降息。