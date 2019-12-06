親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃猿留不住洪一中領隊自責 悍將傳不止挖1人

戰地醫療天使：日本人道醫師中村哲的阿富汗遇害疑雲

大陸人愈生愈少、寵物愈養愈多 相關支出估破8,000億元

2019-12-06 19:05經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

儘管中國大陸的零售銷售成長有進一步放緩的趨勢，但民眾花在毛小孩身上的錢有增無減。

根據中國寵物飼主社群網路狗民網的最新調查，中國大陸都市地區的飼主今年用在寵物身上的花費，有望達人民幣2,020億元（約新台幣8,748億元），預料比去年勁增逾19%，這個現象可能是因為愈來愈多人單身或不生小孩。

大陸生育率持續下滑，相較之下，民眾對寵物的喜愛持續攀升。根據市調機構Euromonitor的數據，去年中國大陸民眾總共飼養1.88億隻貓和狗，數量已超越美國，成為全球寵物飼養最多的國家。然而，大陸2018全年新生兒只有 1,523 萬人，創1961年以來最低官方出生率。1961年是中國大饑荒的最後一年，當時造成數百萬人餓死，導致出生率急劇下降。

到2024年左右，中國大陸的寵物貓和狗數量預料將達到2.48億隻，遠高於美國的1.72億隻，凸顯大陸對瑪氏食品（Mars）及雀巢旗下的普瑞納（Purina）等全球寵物食品公司而言，蘊含龐大商機。

大陸民眾對寵物的喜愛，與西方國家對大陸的刻板印象大相逕庭，例如西方國家經常把中國描繪成大量繁殖狗或吃狗肉的地方。寵物愈養愈多的現象也反映出中國的文化規範持續變化，例如1980年代北京不允許養狗，因認為飼養寵物是中產階級的陋習。

狗民網的調查也顯示，今年大陸都會區裡的寵物飼主，近半是90後，且高達88%的動物照護員是女性。另外，主要城市的寵物飼主將近一半是單身，且十位有九位把寵物當成小孩或家庭成員。

部分研究人員警告，大陸可能要為這波寵物熱潮付出代價。例如，大陸當地媒體不斷揭發沒有營業執照的養殖場，這些養殖場在缺乏監管機構監督的情況下過度繁殖狗，導致狗的健康出問題。

另外，寵物食品公司為了打進高端市場，紛紛在產品中加入更多肉類。加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授歐金表示，這個狀況可能加速氣候變遷。歐金在一項2017年的研究中發現，在寵物食品對環境造成的衝擊中，美國貓、狗吃肉的影響占近30%。

歐金表示，由於中國飼養寵物的規模龐大，寵物的飼料很可能對環境造成重大影響，他建議飼養體型較小的狗，以及餵狗吃穀物比率較高的飼料。

儘管中國大陸出生率不斷下探、零售銷售成長有進一步放緩的趨勢，但民眾對於用在寵物身...
儘管中國大陸出生率不斷下探、零售銷售成長有進一步放緩的趨勢，但民眾對於用在寵物身上的錢絲毫不手軟。路透
分享

寵物洛杉磯

延伸閱讀

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個...

大陸明年股債匯市 就看美中關係、經濟基本面

港支聯會人士訪京 何俊仁：沒什麼

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

相關新聞

日本消費稅增到10％ 衝擊10月家庭消費

2019-12-06 12:22

AirAsia吉隆坡開餐廳與咖啡店 專賣公司東南亞飛機餐

2019-12-06 11:44

高檔羽絨品牌Moncler成併購標的 暗藏巴黎兩大豪門角力

2019-12-06 11:02

歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步

2019-12-06 10:19

OPEC+同意擴大減產50萬桶 每日減產量達170萬桶

2019-12-06 07:42

彭博50人 超微蘇姿丰上榜

2019-12-06 01:56

改革受挫 Expedia高層閃辭

2019-12-06 01:56

OPEC+撐油價 擬擴大減產

2019-12-06 01:54

全球糧價衝兩年高點

2019-12-06 01:54

法國大罷工25年來最大規模 退休金變革惹議

2019-12-06 01:54

Gucci母公司想買Moncler

2019-12-06 01:51

Google進逼...新團隊大挑戰

2019-12-06 01:51

數百場反年改示威 巴黎警戒

2019-12-06 00:09

法國大罷工 陸空近癱瘓 自由行衝擊大

2019-12-06 00:04

廢除富人稅 埋下地雷

2019-12-05 23:40

日拚經濟 將砸2,400億美元

2019-12-05 23:23

印度暫緩降息 保留寬鬆彈藥

2019-12-05 23:21

印尼規劃擴大地鐵網

2019-12-05 23:19

2020年底前與歐盟達成自貿協議 英財長有信心

2019-12-05 20:02

Google震撼 創辦人退居二線

2019-12-05 00:23

字母新CEO 面臨兩大挑戰

2019-12-05 00:22

車市寒冬 車廠要裁8萬人

2019-12-05 00:21

企業抗暖化 十年要花77兆

2019-12-05 00:21

德國人太愛存錢 隱憂浮現

2019-12-05 00:20

財政刺激…全球經濟新寄託

2019-12-05 00:19

降息退稅失效 澳洲GDP成長不如預期

2019-12-05 00:18

歐元區10月景氣 近停滯

2019-12-05 00:18

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭關鍵：玉石俱焚

2019-12-05 21:24

色警愛撫「女屍胸部」不知全都錄 高層直言：畫面令人不安

2019-12-06 10:14

影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

2019-12-06 09:42

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

2019-12-06 13:54

影／白宮開會後受訪 郭台銘：時機敏感 不要談較好

2019-12-06 03:59

影／郭台銘參加白宮耶誕派對 曾馨瑩粉紅現身

2019-12-06 06:54

影／郭台銘抵美國華府 再度戴國旗帽入白宮

2019-12-06 00:58

法國大罷工25年來最大規模 退休金變革惹議

2019-12-06 01:54

房產仲介踏進待售屋看傻「髒死了」 有網友卻搶著接手

2019-12-06 10:00

80萬人上街！法國抗議退休金改革罷工 巴黎日常生活大癱瘓

2019-12-06 11:49

英相強生自拍 用的是華為智慧手機

2019-12-06 08:05

法國5日大罷工車站空蕩蕩 旅客「人都去哪了」

2019-12-05 22:34

調查：全球民眾對中國好惡意見分歧 日本85％持負評

2019-12-06 09:49

陸解禁自美採購黃豆、豬肉配額限制

2019-12-06 14:36

被彈劾還老神在在？老布希一封信 揭美政治叢林潛規則

2019-12-06 09:00

影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

2019-12-06 16:44

從胖子瘦成王子！男子自述減肥過程網友大讚勵志

2019-12-05 22:28

內外交逼 川普北約成笑柄 仍難逃彈劾

2019-12-06 01:10

今年聖誕節當個孩子吧！英國2歲童拍廣告暖哭網友

2019-12-05 22:03

不比才藝比「魅力」 日本美魔女大賽52歲美女榮后冠

2019-12-06 15:46

伊朗打「影子戰」 飛彈祕運伊拉克

2019-12-06 01:10

歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步

2019-12-06 10:19

法國大罷工 陸空近癱瘓 自由行衝擊大

2019-12-06 00:04

美國挺新疆法案 比撐香港更觸中國底線

2019-12-06 12:34

中東威脅升高 美擬再增兵1.4萬

2019-12-06 01:10

17歲軍校生「快速轉頭」 竟致缺血性中風猝死

2019-12-06 15:13

法國無限期大罷工登場 盼促馬克宏撤回年改方案

2019-12-05 21:18

美方樂觀繼續談判 中國仍要求降低關稅

2019-12-06 10:06

全球監視鏡頭兩年後逾10億支 中、美的滲透率有拚

2019-12-06 10:21

影／顧不得消防車！澳洲野火這一幕 讓消防員連忙逃命

2019-12-06 16:56

影／南極郵輪行：主打生態觀光 每人卻製造5噸碳排放

2019-12-06 15:31

北韓參謀總長嗆 動武對美國將是十分悲慘的事

2019-12-05 21:33

改革受挫 Expedia高層閃辭

2019-12-06 01:56

美眾院議長波洛西指示撰寫彈劾案文 稱川普讓眾院別無選擇

2019-12-05 22:23

OPEC+同意擴大減產50萬桶 每日減產量達170萬桶

2019-12-06 07:42

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3關

2019-12-05 22:32

影／白宮耶誕樹點燈 川普快閃致詞匆忙離去

2019-12-06 08:43

印度23歲女被性侵 出席庭審途中遭縱火襲擊命危

2019-12-06 09:49

美黑鷹直升機墜毀 機上3人罹難

2019-12-06 12:25

美國力勸無用 葡萄牙不排除採用華為5G網路

2019-12-06 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top