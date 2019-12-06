大陸人愈生愈少、寵物愈養愈多 相關支出估破8,000億元

儘管中國大陸的零售銷售成長有進一步放緩的趨勢，但民眾花在毛小孩身上的錢有增無減。

根據中國寵物飼主社群網路狗民網的最新調查，中國大陸都市地區的飼主今年用在寵物身上的花費，有望達人民幣2,020億元（約新台幣8,748億元），預料比去年勁增逾19%，這個現象可能是因為愈來愈多人單身或不生小孩。

大陸生育率持續下滑，相較之下，民眾對寵物的喜愛持續攀升。根據市調機構Euromonitor的數據，去年中國大陸民眾總共飼養1.88億隻貓和狗，數量已超越美國，成為全球寵物飼養最多的國家。然而，大陸2018全年新生兒只有 1,523 萬人，創1961年以來最低官方出生率。1961年是中國大饑荒的最後一年，當時造成數百萬人餓死，導致出生率急劇下降。

到2024年左右，中國大陸的寵物貓和狗數量預料將達到2.48億隻，遠高於美國的1.72億隻，凸顯大陸對瑪氏食品（Mars）及雀巢旗下的普瑞納（Purina）等全球寵物食品公司而言，蘊含龐大商機。

大陸民眾對寵物的喜愛，與西方國家對大陸的刻板印象大相逕庭，例如西方國家經常把中國描繪成大量繁殖狗或吃狗肉的地方。寵物愈養愈多的現象也反映出中國的文化規範持續變化，例如1980年代北京不允許養狗，因認為飼養寵物是中產階級的陋習。

狗民網的調查也顯示，今年大陸都會區裡的寵物飼主，近半是90後，且高達88%的動物照護員是女性。另外，主要城市的寵物飼主將近一半是單身，且十位有九位把寵物當成小孩或家庭成員。

部分研究人員警告，大陸可能要為這波寵物熱潮付出代價。例如，大陸當地媒體不斷揭發沒有營業執照的養殖場，這些養殖場在缺乏監管機構監督的情況下過度繁殖狗，導致狗的健康出問題。

另外，寵物食品公司為了打進高端市場，紛紛在產品中加入更多肉類。加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授歐金表示，這個狀況可能加速氣候變遷。歐金在一項2017年的研究中發現，在寵物食品對環境造成的衝擊中，美國貓、狗吃肉的影響占近30%。