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即將締造史上最大IPO Aramco究竟什麼來頭？

2019-12-06 17:42經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將首次公開發行股票（IPO）發行價訂在32利雅爾（8.53美元），使其估值達到1.7兆美元，即將寫下史上最大IPO紀錄。究竟這家公司有何來頭，以下為路透所做的整理：

●Aramco的歷史

美國富豪洛克斐勒家族的標準石油公司從1938年開始在沙烏地阿拉伯開採石油。這項事業後來以「阿拉伯美國石油公司」（Arabia American Oil Company）為人所知，其原油產量到了1949年達到每日50萬桶。

到了1980年，沙烏地政府買下這家公司所有原始股東的股份，100%持有這家公司。八年後，Aramco正式成立。

Aramco已為沙國帶來數十年的繁榮。這個王國是石油輸出國組織（OPEC）的實質領導國，協助調控全球油市的價格變動。

如今沙國王儲賓沙爾曼希望降低沙國經濟對石油的依賴。他在2016年宣布Aramco的IPO計畫時表示，該國必須戒掉「對石油的癮頭」，以確保該國經濟不再受油價波動所支配。

●石油庫存

Aramco在2017年時的石油庫存為2,602億桶，比埃克森美孚、雪佛龍、荷蘭皇家殼牌、英國石油（BP）和道達爾石油加起來的庫存量還多。這些庫存預估足夠使用54年。

●石油產量

據Aramco數據，該公司去年每日生產1,030萬桶原油，並宣稱其生產成本為全世界最低，每桶僅2.8美元。Aramco也生產每日110萬桶的液化天然氣（LNG），以及每日89億標準立方英尺的天然氣。

●石油出口

Aramco去年原油出口約有四分之三（相當於每日520萬桶）出口到亞洲，客戶包括台灣、中國大陸、印度、南韓和日本。另外，Aramco去年出口到美國的原油每日超過100萬桶、對歐洲出口為每日86.4萬桶。

●石油精煉

為讓事業多元發展，Aramco正在拓展煉油和石化工業領域，目標在2030年前將化學產品年產量增加到3,400萬公噸，為目前的三倍，並將全球煉油產能從現在的每日逾500萬桶提升到介於800萬至1,000萬桶。

該公司的煉油設施不只在沙烏地，也遍布全球。Aramco的美國煉油子公司Motiva Enterprise擁有全美國最大的煉油廠，位在德州的Port Arthur煉油廠，每日產量60.7萬桶。該公司2017年宣布，計劃在五年內投資其美國據點180億美元。

●企業規模

這家國營廠商是全世界最大的石油生產公司，提供全球10%的供給，也是獲利最高的公司，半年期淨利達到469億美元。

Aramco去年的年度淨利為1,110億美元，比「五大巨頭」埃克森美孚、雪佛龍、殼牌、BP和道達爾的淨利加總還多逾三分之一。

該公司2018年的員工人數為76,000人，在亞洲、歐洲和美洲都設有能源工業事業、研究設施和辦公室，在許多國家的主要城市如北京、新德里、新加坡、紐約、倫敦和休士頓等地也都設有辦公室。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已確定首次公開發行股票（IP...
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已確定首次公開發行股票（IPO）的最終發行價，將締造史上最大IPO規模。 路透
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