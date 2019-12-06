不同的轉型策略 竟使Panasonic和Sony的命運南轅北轍

日經新聞報導，日本Panasonic歷經七年跌宕起伏的整頓之路後，會長津賀一宏終於決定在11月大止血，先後宣布不再生產液晶面板（LCD），並將半導體部門出售給台灣新唐科技。此舉獲得投資人歡迎並激勵股價上揚，但與勁敵Sony相比，Panasonic尚未找到帶動未來成長的動力。

受電視業務走疲等因素的衝擊，Panasonic和Sony在2011年度和2012年度皆陷入虧損。Sony在2012年4月任命前社長平井一夫就任，津賀一宏則在幾個月後領導Panasonic。自此之後，Sony的股價翻倍上漲，但Panasonic僅上漲一倍。

當時兩位新社長的首要之務皆是淘汰獲利不佳的業務，Panasonic結束電漿顯示器業務後，Sony也在2014年2月宣布推出個人電腦「VAIO」品牌。直到2015年年中，市場皆看好這些決定並激勵兩家企業股價上揚。但自此之後，不同的整頓策略卻讓兩家日本大廠的財富出現迥然不同的變化。

首先，Sony選擇投資智慧手機鏡頭的影像感測器，並在這個競爭較少的利基市場上取得成功。Sony在2017年度的營業利益寫下20年新高，並在此後維持穩健成長，今年10月還宣布投資9億美元在長崎縣興建影像感測器廠房。

Sony在2018年度的營業利潤率為10%，Panasonic則只有5%，比同樣正在大規模組織調整的日立（8%）低。

日本券商分析師將2015年度視為轉折點，當時Panasonic已達成部分整頓目標，並開始摸索成長方向。該公司成立規模1兆日圓（91.3億美元）的投資策略基金，並將汽車和住宅定位為重點成長業務。Panasonic當時與美國電動車大廠特斯拉（Tesla）敲定合作協議，開始大規模生產車用電池。

一名資深主管表示，Panasonic原本希望大舉投資車用電池能在幾年內獲利，但隨著中國電池供應商崛起，以及製造速度跟不上特斯拉需求，預估電池部門今年度將虧損。Panasonic今年宣布與豐田汽車成立電動車電池與住房的合資企業。