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AirAsia吉隆坡開餐廳與咖啡店 專賣公司東南亞飛機餐

2019-12-06 11:44香港01 凌俊賢

AirAsia的飛機餐有不同東南亞美食。（AirAsia官網）
AirAsia的飛機餐有不同東南亞美食。（AirAsia官網）
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對很多人而言，飛機餐是平淡無奇，甚至是難以入口。不過亞洲航空（AirAsia）就認為他們的飛機餐非常好吃，好味到即使在陸地客人亦樂意花錢花時間品嚐。

亞洲航空12月2日在吉隆坡開餐廳Santan及咖啡店T&CO，專賣飛機餐，讓大眾不用搭飛機就能以實惠的價格享用機上美食。

「Santan」在馬來語意為椰奶，是許多馬來西亞菜的主食。該公司飛機餐「Santan美食套餐」，提供經典的馬來西亞及多元化的東盟美食，例如椰漿飯、沙爹串及越南河粉等。

新餐廳及咖啡店所售的飲食與飛機餐類同，但種類較多。菜單由5名廚師組成的團隊，以及一班烹飪學生設計，由咖啡、茶到香料等原料，全都來自公司航線所連接的國家及地區，極有東南亞風味。

餐廳及咖啡店12月2日由馬來西亞當局代表，以及亞航高層共同主持開幕儀式。餐廳及咖啡店總經理Catherine Goh表示，很榮幸能將機上菜單的食品擴展到新市場，並重申公司對本地及東南亞生產商與供應商的支持，亦提供特許經營以創造新的就業機會。他們希望將餐廳的概念擴展到其他國家，包括中國和美國。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

亞航AirAsia東南亞

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