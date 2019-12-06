25年來最大規模罷工 馬克宏執政受考驗

法國總統馬克宏。歐新社 分享 facebook

抗議者打出的橫幅上寫著「捍衛我們的退休金」、「福利的不確定性致人於死地」等標語。據法國內政部公布的數據，80萬6千人周四參加了全國性示威活動，僅在巴黎市就有6.5萬人走上街頭。不過工會宣布的數字要更高些：巴黎參與示威的人數為25萬，全國共有150萬人加入到抗議的行列。

這是法國多年來規模最大的一次抗議示威，是工會取得的成功。上一次同等規模的罷工發生在1995年，當時全國陷入了三周的停擺。

很明顯，法國工會的號召力比2018年11月開始的「黃背心」運動要大得多。「黃背心」運動曾領導了28.8萬人的示威遊行，當時對馬克宏總統的執政能力構成極大壓力，迫使總統做出讓步，收回一些涉及數十億歐元的改革措施，讓局勢得以恢復平靜。

工會：必要時無限期罷工

不過，現在馬克宏將又迎來另一個難熬的冬季。工會已宣布，巴黎的近郊鐵路和地鐵系統全面「無限期」罷工。周五，大部分火車運輸以及20%的航空運輸處於癱瘓。法國總工會(CGT)主席馬提內茨（Philippe Martinez）在巴黎表示，抗議活動在很多領域均可延長，「這是肯定的」。周五各家工會將討論下一步對策。

周四，接近九成的火車司機參加了罷工，許多學校、醫院、消防隊以及機場的地勤工作人員也響應了工會的罷工呼籲。旅游景點埃菲爾鐵塔以及凡爾賽宮受到罷工波及不得不關閉。

巴黎的抗議活動中有騷亂發生：黑衣蒙面人焚燒建築車輛以及垃圾桶，打破路邊的玻璃窗。警察施放催淚彈，BFM-TV電視台報道稱有至少500名暴力人士，他們當中有人身穿黃背心。警方逮捕了約100人。

周四當天，警方投入大約6000名警力維護秩序，在巴黎、南特、波爾多、圖盧茲以及裡昂等大城市都出現同警察發生沖突的現象，有數人受傷，其中包括警察。

馬克宏總統「堅定」推動退休金改革

法國總理菲利普（Edouard Philippe）周四召集了內閣緊急會議。期間，他向媒體表示，感謝工會組織了一次總體而言堪稱和平的示威活動。他說，下周將把退休金改革的具體內容向公眾介紹。

馬克宏的總統辦公室則發表聲明，稱總統將「堅定」地推動退休金改革計劃。由於「黃背心」抗議活動，馬克宏已推遲了該計劃的啟動。法國目前的退休金制度有40多個種類，十分復雜，而改革方案旨在統一各類退休金制度，用「通用的退休核算體系」來取代現有的公務員、私營、特殊等不同的體系，並減少退休金國庫赤字。法國政府認為，目前的退休金制度缺乏公平、公義和透明；但反對者則擔心改革將使退休人員的收入更加「不穩定」。

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