OPEC+擬擴大減產 油價小漲 供給短缺助鈀金再創新高

油價周四小幅走高，儘管石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）同意擴大減產，但新的減產目標僅在2020年第1季執行，時間短於預期。金價小幅走高，因美中貿易協議進展仍充滿不確定性。鈀金再創紀錄新高，因供給持續短缺。

布蘭特原油期貨收漲0.39美元或0.6%，結算價報每桶63.39美元。西德州原油期貨持平，結算價報每桶58.43美元。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，OPEC+部長級委員會建議，在2020年第1季把每日減產數增加50萬桶至170萬桶，相當於全球供應量的1.7%。

然而，最新協議並未如市場預期將期限延長，且把非OPEC成員國的凝析油產量排除在產量計算之外。對俄羅斯而言，這代表該國約76萬桶的凝析油日產量將被排除在減產計算範圍之外。

OPEC+將在周五的會議上就更新的減產協議進行投票。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場一直等待聲明內容，因此油市一直上下波動。

金價周四小幅上漲，美中貿易磋商的訊息反覆，令達成協議的前景充滿不確定性，蓋過美國樂觀經濟數據的影響。鈀金延續創紀錄漲勢，因供給不足的狀況延續。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,477.12美元。美國黃金期貨收漲0.2%，結算價報每英兩1,483.10美元。

川普周二表示，可能等到2020年總統大選後再與中國大陸達成貿易協議，但周三又宣稱貿易談判進展順利。Quantitative Commodity Research分析師Peter Fertig說：「市場出現避險需求，在川普明確表達之前，市場會持續感到困惑。」

不過，美國的經濟數據樂觀，抑制金價漲勢。數據顯示，截至11月30日止的一周，美國初領失業救濟金人數降至七個月低點，10月貿易逆差則降至近一年半最低水準。

鈀金再創紀錄新高，收漲0.1%至每英兩1,871.93美元，盤中觸及每英兩1,876.54美元高點，因市場擔憂這種用於生產汽車觸媒轉化器的金屬供給吃緊。