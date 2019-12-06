OPEC+同意擴大減產50萬桶 每日減產量達170萬桶

以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的產油國周四同意，在2020年第1季把現有減產協議的每日減產量增加50萬桶，但未承諾明年3月後的行動。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的產量占全球40%以上，擴大減產後每日減產規模將達170萬桶，占全球供應量的1.7%。

俄羅斯能源部長諾瓦克周四表示，OPEC+能源部長組成的委員會建議進一步減產。協議的細節以及減產將如何分配，仍需OPEC+會議批准。

一些OPEC成員國擔心經濟成長放緩將衝擊需求，呼籲延長減產協議至2020年6月或12月。

Black Gold Investors創始人Gary Ross表示：「在明年季節性疲軟時期，擴大減產能確保布蘭特原油價格維持在60至65美元之間。」

最新協議反映OPEC實質領導者沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的妥協。消息人士，俄羅斯不願擴大減產，但沙烏地阿拉伯希望擴大減產規模並延長減產時間。

沙烏地阿拉伯希望油價走高，以支撐預算和國營沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）的IPO案。周四，該公司把IPO定價在區間高端，籌資256億美元，成為全球最大上市案。

伊朗、利比亞和委內瑞拉不參與減產，而OPEC的其他11個成員國將參與減產。

諾瓦克周四表示，OPEC+將在明年3月再次開會，以決定政策。