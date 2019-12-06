台積電ADR大漲2.3% 跟隨台股美股上揚

台積電在美國上市的美國存託憑證（ADR）周四跟隨美股和台股上漲。聯電更大漲逾5%。

台積電ADR漲%，收在54.40美元，高出台北交易溢價為6.3%。

美股周四小幅上漲，12月15日美國對中國大陸輸美商品加徵關稅的期限接近之際，投資人等待美中達成臨時貿易協議的具體消息。

道瓊工業指數上漲28.01點或0.1%，報27,677.79點；標普500指數上漲4.67點或0.15%，至3,117.43點；那斯達克指數上漲4.03點或0.05%，至8,570.70點。費城半導體指數漲0.4%。

台灣加權股價指數昨天上漲84.18點收11,594.65點。台積電漲2%，收312.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 76.81 +2.65 76.80 0.01

中華電 CHT 113.60 -0.11 113.00 0.53

台積電 TSM 331.62 +2.29 312.00 6.29

聯電 UMC 16.52 +5.04 16.55 -0.18

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價