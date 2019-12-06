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美股小幅上揚 投資人密切關注美中貿易磋商進展

2019-12-06 07:03經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周四小幅上漲，12月15日美國對中國大陸輸美商品加徵關稅的期限接近之際，投資人等待美中達成臨時貿易協議的具體消息。

道瓊工業指數上漲28.01點或0.1%，報27,677.79點；標普500指數上漲4.67點或0.15%，至3,117.43點；那斯達克指數上漲4.03點或0.05%，至8,570.70點。

美國總統川普稱美中磋商進展順利，財政部長米努勤則稱協商位於正軌。不過，關於美國和中國大陸就農產品採購金額仍然存在分歧的報導抑制漲勢。

近幾天來，有關美中是否能在12月15日之前達成第一階段貿易協議的消息反覆，引發金融市場波動。本周稍早，貿易緊張局勢加劇一度引發拋售，但許多投資人認為這是談判中的虛張聲勢。

財富管理公司Keator Group的管理合夥人Matthew Keator表示，投資人試圖釐清情況，市場將上下震盪，直到12月15日才能比較明朗。

標普500指數的11個主要板塊中，有八個收高。材料股領漲，能源股跌幅最大。

經濟數據顯示，美國貿易逆差收窄，初領失業救濟金人數下降，工廠訂單反彈，反映美國經濟依然強勁。投資人目前關注美國勞工部周五公布的就業報告，預計11月非農就業人數將增加18萬個。

Nike股價周四上漲2.2%，高盛將該公司評級從中性上調為加碼。

美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）股價下跌3%，該公司上季營收和獲利不如預期，且面臨沃爾瑪、亞馬遜的激烈競爭。

網路商城Etsy股價下跌2.5%，摩根士丹利將該公司評級下調為減碼。

資安公司Secureworks第3季意外出現盈利，股價飆漲29.4%，創公司歷來最大單日漲幅。

美股周四小幅上漲，美中貿易進展仍是關注焦點。 美聯社
美股周四小幅上漲，美中貿易進展仍是關注焦點。 美聯社
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