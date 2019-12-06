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沙國營石油Aramco定價 籌資256億美元成全球最大IPO

2019-12-06 06:59經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）從全球最大首次公開發行股票（IPO）籌資256億美元，達成沙烏地王儲重塑國家的一大目標。

這家國營石油巨人將發行價最終定為32利雅爾（合8.53美元），對這家全球獲利最高公司的估值為1.7兆美元，這次收到1,190億美元的認購。

沙烏地王儲賓沙爾曼改革經濟的計畫並不順利，在國內因他打壓菁英人士而遭反撲、在國外又發生華盛頓郵報專欄作家遇害案以及葉門戰火。對他而言，Aramco的IPO或許有助重振他的聲譽。

只不過這次IPO與王儲在2016年首次提出時的構想有很大不同，他原本希望的籌資額多達1,000億美元。在全球投資人對Aramco高達2兆美元的估值卻步之後，最終只釋出1.5％的股份上市，而且地點選擇在沙烏地國內。

Aramco嚴重依賴國內投資人和臨近的海灣阿拉伯各公國的資金。在針對散戶的發行中，將近500萬人申購。面向機構發行的部分於周三結束 ，吸引的申購資金總計3,970億利雅爾。

沙烏地阿拉伯最富有的家族（其中多人在2017年因打貪被羈押於利雅德的麗思卡爾頓酒店）預計將做出重大貢獻。由於沙烏地決定專注於對本地及地區投資人的發行，參與經辦這次IPO的國際銀行只當旁觀者。

儘管如此，Aramco一旦開始上市交易，仍將是世界上第一大市值的企業，超過微軟和蘋果。

Aramco超過阿里巴巴，成為全球最大IPO案。圖／擷自彭博
Aramco超過阿里巴巴，成為全球最大IPO案。圖／擷自彭博
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Aramco IPO可見市場對這家全球獲利最高公司的估值為1.7兆美元。路透
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IPO王儲沙烏地阿拉伯

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