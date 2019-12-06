親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

展望2020年 瑞銀、瑞信看好這三大領域

2019-12-06 01:45經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

根據瑞信及瑞銀資產管理，2020年的股市投資報酬率將不如今年。但瑞信表示，市場仍將保持韌性。

瑞信投資長法瑞斯（Ray Farris）日前向CNBC表示，瑞信預測，明年美股及亞股的平均報酬率將達到約6%，除非出現會影響這個預測的發展，例如美中貿易情勢。

瑞銀資產管理則預估，明年起各國的寬鬆政策，將從目前的以貨幣正側為主，轉向更加活躍的財政政策，這可能推升公債殖利率。

以下是瑞銀資產管理和瑞信明年看好的領域。

●中國大陸房地產

瑞信預期，大陸房地產市場明年的營收及獲利，將分別躍增21%及18%，北京當局明年可能會更加支持不動產領域的投資成長。

瑞信說，大陸房市的價位正處於誘人水準，若當局放寬政策，價位將回升至歷史平均水準，上漲空間達到20%，而房地產類股也有高達6.3%的股息收益率。

野村控股也指出，北京當局對房地產所釋出的正面訊號，「可能顯示房市的流動性日益活絡」。野村分析17家企業後發現，11月大陸開發商的銷售額比去年同期高24%。野村給予「買進」評等的首選包括華潤置地、融創中國、合景泰富，這三家都在香港掛牌。

●中國大陸境內債券

瑞銀資產管理認為，大陸將在2020年「脫穎而出」成為重要的債券市場。該公司預測，大陸境內債券將受惠於大陸人民銀行（央行）明年上半年的降息措施。債券殖利率與價格呈現反向走勢，也就是債券在殖利率大跌時，價格將上漲。

外資已擴大投資大陸境內債券市場，瑞銀資產管理指出，外國投資人持有的大陸境內債券，過去五年來，每年以30%的年複合成長率在增加。

作為債市重要基準指標的彭博巴克萊全球綜合債券指數，今年4月起也開始納入大陸債券，預料將在20個月完成納入。分析師預估，完成納入後，將吸引約1,500億美元的外資，流入規模約13兆美元、全球第三大的大陸債市。

摩根大通也已表示，明年2月起將把大陸公債納入其新興市場公債指數，預料將吸引數十億美元資金進入大陸市場。

電商、不動產

瑞信表示，亞洲的網路購物熱潮將愈來愈熱，大陸線上的零售銷售額已超越實體零售銷售，從而將嘉惠產業用的不動產資產，原因是電商供應鏈的倉庫及物流空間需求將比現在大很多。

專家看好明年大陸房市。路透。
專家看好明年大陸房市。路透。
分享

房地產電商北京

延伸閱讀

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3...

澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換...

大選年、貿易戰影響 瑞銀：77％台富人增持股...

相關新聞

彭博50人 超微蘇姿丰上榜

2019-12-06 01:56

改革受挫 Expedia高層閃辭

2019-12-06 01:56

OPEC+撐油價 擬擴大減產

2019-12-06 01:54

全球糧價衝兩年高點

2019-12-06 01:54

法國大罷工 退休金變革惹議

2019-12-06 01:54

Gucci母公司想買Moncler

2019-12-06 01:51

Google進逼...新團隊大挑戰

2019-12-06 01:51

數百場反年改示威 巴黎警戒

2019-12-06 00:09

廢除富人稅 埋下地雷

2019-12-05 23:40

日拚經濟 將砸2,400億美元

2019-12-05 23:23

印度暫緩降息 保留寬鬆彈藥

2019-12-05 23:21

印尼規劃擴大地鐵網

2019-12-05 23:19

2020年底前與歐盟達成自貿協議 英財長有信心

2019-12-05 20:02

油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

2019-12-05 15:57

瞄準美科技巨擘 英國跟進開徵數位稅

2019-12-05 14:19

新明治維新社會5.0 日本拚重返榮光關鍵

2019-12-05 13:45

企業併購搶大餅 LV大手筆買下Tiffanny

2019-12-05 13:02

華為在美提出上訴 挑戰FCC禁令

2019-12-05 12:44

拚成長 日相安倍宣布推出26兆日圓經濟刺激方案

2019-12-05 10:38

美中貿易談判現轉機 巴西股市衝破11萬點新高

2019-12-05 09:06

美財長呼籲各國中止數位服務稅計畫 促成OECD稅收協定

2019-12-05 08:46

什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45

英國首相強生說 他也準備對美國科技巨擘課稅

2019-12-05 08:34

歐洲央行文件：必要時願意自己發行數位貨幣

2019-12-05 07:33

美中貿易協議再現樂觀跡象 美股反彈 道瓊上漲147點

2019-12-05 07:07

「又」傳貿易協議在望 美股中止連三跌

2019-12-05 05:52

Google震撼 創辦人退居二線

2019-12-05 00:23

字母新CEO 面臨兩大挑戰

2019-12-05 00:22

車市寒冬 車廠要裁8萬人

2019-12-05 00:21

企業抗暖化 十年要花77兆

2019-12-05 00:21

德國人太愛存錢 隱憂浮現

2019-12-05 00:20

財政刺激…全球經濟新寄託

2019-12-05 00:19

降息退稅失效 澳洲GDP成長不如預期

2019-12-05 00:18

歐元區10月景氣 近停滯

2019-12-05 00:18

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

澳工會報告：8名台灣女遇惡雇主 性交才准增工時付租

2019-12-05 10:08

什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45

8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭關鍵：玉石俱焚

2019-12-05 21:24

一蹲低就走光…日航空姐防偷拍 明年制服改穿褲裝

2019-12-05 12:35

最奇葩藝術品？用膠帶把香蕉貼牆上 售價365萬

2019-12-05 16:05

不是靈異照！日本殯葬業推「會動的遺照」 對你眨眼和傻笑

2019-12-05 16:08

影／「抱歉無法保護你，日本對不起」阿富汗追悼中村哲

2019-12-05 12:19

大陸喊話 中美達成第一階段協定應相應降低關稅

2019-12-05 15:33

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

2019-12-05 13:44

「又」傳貿易協議在望 美股中止連三跌

2019-12-05 05:52

川普頻頻逼掏錢 北約軍備預算競賽的真相是…

2019-12-05 10:00

貌似甜甜圈！神秘淘金客發現英國最大金塊 恐收歸國有

2019-12-05 14:29

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢 警察看一看決定掏錢贊助

2019-12-05 16:00

「彭博50」名單出爐 台南女兒蘇姿丰入選 唐鳳明年有望

2019-12-05 11:10

黑人男星PO照因「內建大鵰」遭下架 怒控IG歧視

2019-12-05 10:48

美媒：狠話歸狠話 美中距貿易協議又近一步

2019-12-05 11:05

美中貿易協議再現樂觀跡象 美股反彈 道瓊上漲147點

2019-12-05 07:07

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

「有吃的我才上學」！紐時直擊21世紀社會主義大崩壞

2019-12-05 11:08

日本大叔假扮金髮碧眼高挑男 誘拐勒殺女高中生

2019-12-05 16:42

馬來西亞前蘇丹下堂妻 遭下封口令否則兒子小命難保

2019-12-05 17:32

眾院司法委員聽證會 憲法專家：川普犯下可予彈劾罪行

2019-12-05 05:19

左看右看360度看都是隻鳥！ 網友：這塊馬鈴薯根本鴿子轉世

2019-12-05 16:55

南韓財閥SK老闆崔泰源外遇要離婚 353億元股權妻子要分

2019-12-05 19:58

法國5日大罷工車站空蕩蕩 旅客「人都去哪了」

2019-12-05 22:34

不再把動物當賺錢工具！吳哥窟宣布永久禁止騎象

2019-12-05 15:24

今年聖誕節當個孩子吧！英國2歲童拍廣告暖哭網友

2019-12-05 22:03

演說讚美歐巴馬 美國駐英國副大使慘遭提前解職

2019-12-05 16:34

影／郭台銘抵美國華府 再度戴國旗帽入白宮

2019-12-06 00:58

40年來 鳥類體型縮水、翼展變長

2019-12-05 10:17

珍珠港美軍基地驚傳槍擊案 兩死一傷凶手自盡

2019-12-05 12:20

歐盟5G政策趨強硬 美國務院表歡迎

2019-12-05 08:04

川普談話激勵美中貿易樂觀情緒 美元、日圓、瑞郎下跌

2019-12-05 07:33

川普考慮中東增兵1.4萬人 參議員質疑「要打地面戰?」

2019-12-05 10:06

愛兒遭捲入川普彈劾案 梅蘭妮亞推特反擊

2019-12-05 10:13

拚成長 日相安倍宣布推出26兆日圓經濟刺激方案

2019-12-05 10:38

取消川普稅改 拜登提議加徵近1兆美元公司稅

2019-12-05 12:03

川普政府升高食物券領取門檻 70萬人福利沒了

2019-12-05 11:49

北韓參謀總長嗆 動武對美國將是十分悲慘的事

2019-12-05 21:33

NASA探測器親密接觸 揭太陽風驚人謎團

2019-12-05 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top