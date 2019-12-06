展望2020年 瑞銀、瑞信看好這三大領域

根據瑞信及瑞銀資產管理，2020年的股市投資報酬率將不如今年。但瑞信表示，市場仍將保持韌性。

瑞信投資長法瑞斯（Ray Farris）日前向CNBC表示，瑞信預測，明年美股及亞股的平均報酬率將達到約6%，除非出現會影響這個預測的發展，例如美中貿易情勢。

瑞銀資產管理則預估，明年起各國的寬鬆政策，將從目前的以貨幣正側為主，轉向更加活躍的財政政策，這可能推升公債殖利率。

以下是瑞銀資產管理和瑞信明年看好的領域。

●中國大陸房地產

瑞信預期，大陸房地產市場明年的營收及獲利，將分別躍增21%及18%，北京當局明年可能會更加支持不動產領域的投資成長。

瑞信說，大陸房市的價位正處於誘人水準，若當局放寬政策，價位將回升至歷史平均水準，上漲空間達到20%，而房地產類股也有高達6.3%的股息收益率。

野村控股也指出，北京當局對房地產所釋出的正面訊號，「可能顯示房市的流動性日益活絡」。野村分析17家企業後發現，11月大陸開發商的銷售額比去年同期高24%。野村給予「買進」評等的首選包括華潤置地、融創中國、合景泰富，這三家都在香港掛牌。

●中國大陸境內債券

瑞銀資產管理認為，大陸將在2020年「脫穎而出」成為重要的債券市場。該公司預測，大陸境內債券將受惠於大陸人民銀行（央行）明年上半年的降息措施。債券殖利率與價格呈現反向走勢，也就是債券在殖利率大跌時，價格將上漲。

外資已擴大投資大陸境內債券市場，瑞銀資產管理指出，外國投資人持有的大陸境內債券，過去五年來，每年以30%的年複合成長率在增加。

作為債市重要基準指標的彭博巴克萊全球綜合債券指數，今年4月起也開始納入大陸債券，預料將在20個月完成納入。分析師預估，完成納入後，將吸引約1,500億美元的外資，流入規模約13兆美元、全球第三大的大陸債市。

摩根大通也已表示，明年2月起將把大陸公債納入其新興市場公債指數，預料將吸引數十億美元資金進入大陸市場。

●電商、不動產