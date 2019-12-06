現在沒人想持有歐元？聽聽這家銀行怎麼說

雖然歐元持續侵蝕美元作為全球借款貨幣的疆土，但這不代表大家都想長期持有歐元。

德意志銀行（Deutsche Bank）全球匯率研究部門負責人薩拉維洛斯表示，投資人不再想把手上的歐元現金部位當作資產，而是把希望把歐元當成債務（liability）。因此，對國際金融體系來說，歐元正逐漸崛起成為新的全球流動性提供者，慢慢取代美元。

歐元愈來愈常用於國際信貸、銀行間融資及跨國利差交易。這在投資人擁抱風險時抑制了歐元匯率，但若市場規避風險的情緒再度湧現，可能造成歐元劇烈波動並升值。

所謂的利差交易，是指借入低收益率的貨幣，再用於投資其他利率更高的貨幣、或報酬率較高的資產，從中賺取利差。這種操作在匯率波動性低時，成效能良好。

根據彭博，在借入歐元所進行的利差交易中，彭博追蹤的23種新興貨幣裡，有20種新興貨幣都會帶來正報酬率，相較下，以介入美元所從事的利差交易，只有10種新興貨幣有正報酬率。

歐元今年來已貶值逾3%，而歐元兌美元的匯率波動在上月底降至歷史新低，這種現象部分是因為歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）的貨幣政策前景穩定，以及衰退疑慮持續降低。