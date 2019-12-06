法國大罷工 退休金變革惹議

法國總統馬克宏 （歐新社） 分享 facebook 法國數十萬名勞工5日發動無限期的全國大罷工，學校、律師、醫院及運輸業勞工都將加入罷工行列，以抗議總統馬克宏的退休金改革。這場為馬克宏任內最大規模的罷工行動，預料將嚴重擾亂法國的鐵路與航空運輸，也成為馬克宏自一年前的黃背心運動以來的最嚴峻挑戰。

分享 facebook 法國鐵路服務幾近停擺，82%的駕駛罷工，至少90%的地區列車班次都取消，巴黎16條地鐵路線有11條關閉，迫使通勤者競相租用自行車或電動滑板車。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，這場罷工將導致全法國鐵路服務、與巴黎市內的地鐵和巴士減班，市郊區將只剩約10%班次運行，高速鐵路和連接英、法、比、荷的歐洲之星等國際服務也將受影響。

部分航班也將受法國航空等公司勞工、以及航管人員的罷工影響，多數教師預料將參與罷工，導致許多學校關閉，就連一些警察局也「象徵性」地關閉，而醫療人員、律師等人預料也將響應罷工。巴黎與馬賽等地5日也湧現抗議人潮。

這場罷工起因為工會不滿馬克宏政府所規劃的大規模退休金改革。馬克宏計劃廢止一套根據不同類別勞工、共有42種福利金制度的體系，整併為統一以點數為基礎的系統，而且63歲以前退休者也會領到較少的退休金；法國退休年齡為62歲。工會認為，馬克宏的改革將使退休金縮水、退休時間延後，並且傷害勞工之間的凝聚力。

經濟學家推估，若全國大罷工只維持一天，對經濟的影響不大，但若持續下去，可能抑制現為成長引擎的消費者支出。

法國總理菲力已召開特別閣員會議，討論應對示威的策略。各部會首長擔心會重蹈1995年席哈克政權時的覆轍，因為數周的罷工和示威而被迫放棄退休金改革計畫。