聯合國糧農組織（FAO）的最新報告顯示，全球糧食價格在11月漲至兩年來高點，主因為亞洲的非洲豬瘟疫情嚴重、以及豬肉與禽肉價格上漲，導致上月的肉價漲幅為十年來最大。

FAO表示，肉類及植物油的價格飆漲，推升11月全球糧價指標攀升2.7%，肉價次指標也攀揚4.6%，增幅為近十年最大。

非洲豬瘟肆虐中國大陸，引發豬肉供給吃緊，促使豬肉最大消費國中國大陸擴大進口，加上即將到來的節慶，都推升豬肉和禽肉價格。

全球糧價今年來已上漲近10%，而中國大陸、印度及奈及利亞等新興國家糧食成本攀漲速度更是特別快，預示通膨攀升的威脅。全球植物油也因供給吃緊，11月價格漲至18個月高點；糖和牛奶的成本也同步走升。