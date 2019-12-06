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OPEC+撐油價 擬擴大減產

2019-12-06 01:54經濟日報 編譯任中原

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日召開為期兩天的部長級會議，知情人士透露，各國已接近同意於明年上半年，把每日減產量再擴大40萬桶，以防止油市供給過剩，並支撐國際油價維持在每桶60美元以上。

路透引述知情人士報導，由於美國、巴西及挪威等非OPEC產油國可能增產，加上美中貿易戰導致全球經濟及石油需求成長減緩，使油市面臨供給過剩威脅，且沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）5日將宣布上市價，沙國必須支撐油價，促使OPEC+打算進一步減產；減產量將從目前每天120萬桶，再增加40萬桶。

OPEC+現行減產協定將於明年3月底到期；消息人士與OPEC代表指出，新協定的效期可能延長到2020年6月底、或2020年底。

沙國能源部長阿布都阿濟茲未對此發表看法。俄羅斯能源部則表示將繼續與沙國合作；俄羅斯與OPEC之間仍有一些問題尚未解決，尤其是計算產油量的方式。

消息人士也說，沙國將向伊拉克及奈及利亞等國施壓，要求兩國遵守減產目標，預料此舉也可能使OPEC+日產量再減少40萬桶。沙國已揚言，若其他OPEC+國家不能嚴格遵守減產目標，沙國將提高產量。

OPEC+可能擴大減產，已帶動國際油價4日大漲約4%。5日盤中繼續小漲。布蘭特原油2020年2月期貨漲0.9%至每桶63.57美元。

OPEC油價俄羅斯

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