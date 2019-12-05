遭無故減薪 日本Uber Eats外送員怒了！

日本Uber Eats員工組成的工會今（5）日要求這家美國共乘服務巨擘收回調降薪資的決策，並針對工作條件進行談判。

工會表示，Uber Eats的東京外送員的基本工資在上個月底突然無故遭調降，舉例來說，外送5公里的基本費率從793日圓調降約28%至621日圓（5.7美元）。該工會已要求Uber Eats為變動費率提供解釋，但該公司至今仍不理不睬。

該工會會長前葉富雄說：「我無法理解Uber為何無法和工會對話。我們無意攻擊這家公司。」

日本Uber發言人表示：「我們的外送夥伴在日本工會法下並不被定位為員工，而是獨立的約聘人員。」

Uber和對手Lyft因為未提供約聘員工意外賠償保險和其他一般員工保證的福利，而引來批評。Uber已經表示，將會在日本實施傷害賠償計畫。

自17名外送員組成該工會後，已要求Uber的當地子公司就工作條件進行談判，但Uber方面拒絕這項要求。

支持該工會的律師川上資人說：「從法律先例的觀點，Uber的外送員絕對適用於工會法的企業員工，他們完全為Uber的事業工作，且基於合約，沒有拒絕該公司的權利。」

該工會和其律師表示，計劃明年年初向東京市政府遞交請願書，以要求勞資糾紛仲裁。

同樣出席這場記者會的日本勞動組合總聯合會會長神津里季生說：「這不只是我們的問題，也是全球都在關心的問題，Uber已經在全世界引起勞資糾紛。」