改革受挫 Expedia高層閃辭

Expedia鬧內訌，執行長、財務長離職。 路透 分享 facebook 線上旅遊業者Expedia的執行長歐克斯壯（Mark Okerstrom）與財務長皮克瑞爾（Alan Pickerill）4日雙雙辭職，原因是他們在一項「野心勃勃」公司整頓計畫與董事會意見不合，且公司第3季財報表現低迷。

董事長迪勒（Barry Diller）和副董事長柯恩（Peter Kern）將督導公司的領導團隊。Expedia股價4日漲6%。

歐克斯壯在公司任職13年，於2017年8月擔任執行長。他曾說，Expedia一直有「認同危機」，他並表示，該公司不過是「一堆品牌和資產的組合」，而非一家整合過的企業。

但是，隨著Expedia努力克服來自Airbnb和Google等公司的競爭，該公司專注於簡化包括Hotels.com和Trivago在內的產品組合，並力圖吸引新客戶，然而在這個過程中卻也讓整個業界面臨更艱鉅的挑戰。

董事長迪勒4日發表聲明說，這項整頓計畫在概念上雖然聽起來不錯，卻無法聚焦於公司當前的營運，導致第3季財報令人失望，近期展望也欲振乏力。他並表示，「董事會不同意那項前景以及離職高層的成長願景（即堅信公司將在2020年加速成長）」，而這種分歧促使管理階階層必須改變。

Expedia股價在11月7日大跌逾27%，起因是第3季財報欠佳，儘管營收增加，但淨利較去年同期銳減22%，不如華爾街預期。該公司並表示，上季銷售與行銷費用較一年前增加11%。

分析師指出，Google等搜尋引擎正致力於發展自身旅遊業務，迫使Expedia等線上旅遊業者必須更仰賴成本較高的付費廣告，因而侵蝕獲利。